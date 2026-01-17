مصادر: إدارة ترامب تعتبر مجلس السلام فى غزة بديلا عن الأمم المتحدة

صرحت وسائل إعلام أمريكية، السبت، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تنظر إلى "مجلس السلام" برئاسة ترامب كبديل محتمل للأمم المتحدة، حيث يهدف المجلس إلى حل النزاعات خارج قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن مصدر مطلع القول : إن إدارة ترامب تعتبر مجلس السلام بمثابة بديل محتمل للأمم المتحدة كنوع من الهيئة غير الرسمية الموازية لحل النزاعات خارج غزة.

ولفتت الصحيفة إلى أن المجلس سيُعرض في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الأسبوع المقبل، مع بقاء التفاصيل المتعلقة بكيفية عمل المجلس غير واضحة حتى الآن.

ويُشار إلى ان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد أقر في منتصف نوفمبر 2025 قرارًا مقدمًا من الولايات المتحدة لدعم الخطة الشاملة للرئيس ترامب لتسوية الوضع في قطاع غزة، حيث أيد 13 من أصل 15 عضوًا القرار، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.