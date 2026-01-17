قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وش الخير .. خالد سليم يهنئ ياسمين عبدالعزيز بعيد ميلادها
ماذا كان يفعل الرسول بين الأذان والإقامة؟.. 3 سنن مهجورة لا تعرفها
مي كساب تكشف لـ صدى البلد عن شخصيتها في مسلسل نون النسوة | فيديو
سعر أقل عيار ذهب اليوم السبت 17-1-2026
بديل عن حماس.. تعليق ناري من عمرو أديب على اللجنة الوطنية لإدارة غزة
بتصميم الكروس أوفر.. أسعار ومواصفات تويوتا رايز 2026 في الإمارات
حلويات بدون سكر.. 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم .. لا تحرمي نفسك من البدائل طبيعية
روسيا: مرتزقة كولومبيون يلتحقون بلواء تابع للحرس الوطني الأوكراني
مصر والمغرب ايد واحدة.. الغندور يعلق على تصريحات حسام حسن
البيت الأبيض: لا أحد يعلم ما الذي سيقرره ترامب بشأن إيران
مي كساب: أبعدت أولادي عن السوشيال ميديا.. والأمومة غيرت حياتي وأوكا زوج متعاون
أفضل سورة في القرآن لقضاء الحوائج قبل الفجر.. اقرأها واذكر حاجتك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصادر: إدارة ترامب تعتبر مجلس السلام فى غزة بديلا عن الأمم المتحدة

ترامب
ترامب
محمود نوفل

صرحت وسائل إعلام أمريكية، السبت، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تنظر إلى "مجلس السلام" برئاسة ترامب كبديل محتمل للأمم المتحدة، حيث يهدف المجلس إلى حل النزاعات خارج قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز"  عن مصدر مطلع القول : إن إدارة ترامب تعتبر مجلس السلام بمثابة بديل محتمل للأمم المتحدة كنوع من الهيئة غير الرسمية الموازية لحل النزاعات خارج غزة.

ولفتت الصحيفة إلى أن المجلس سيُعرض في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الأسبوع المقبل، مع بقاء التفاصيل المتعلقة بكيفية عمل المجلس غير واضحة حتى الآن.

ويُشار إلى ان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد أقر في منتصف نوفمبر 2025 قرارًا مقدمًا من الولايات المتحدة لدعم الخطة الشاملة للرئيس ترامب لتسوية الوضع في قطاع غزة، حيث أيد 13 من أصل 15 عضوًا القرار، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

ترامب الأمم المتحدة مجلس سلام غزة غزة منتدي دافوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

ظاهرة غير متوقعة الساعة 2 قبل الفجر .. تحذير عاجل من الأرصاد

سعر الذهب

تخطى 7000 جنيه.. ارتفاع قياسي في أسعار الذهب اليوم الجمعة

إجازة

إجازة 25 يناير الأحد أم الخميس.. قرار حكومي يحدد

وفاة أبناء الدكتورة ابتسام نصر

وفاة 5 مختنقين..مستشفيات جامعة بنها تنعي أبناء الدكتورة ابتسام نصر

الاهلي

الموضوع قلب رسمي.. خطف نجم الأهلي في صفقة غير متوقعة

كاف

لسبب صادم .. بوادر أزمة بين الكاف ومنتخب مصر بأمم أفريقيا

ابراهيم حسن

محدش منهم هيلعب نهائي.. خبر غير سار لجماهير مصر قبل مباراة نيجيريا

إسعاف

ألقت بنفسها وبهم من الطابق الرابع.. مصرع ربة منزل ورضيعتها ونجل شقيق زوجها بأسيوط

ترشيحاتنا

ذوي الهمم

كيف تحرص الدولة على ربط التعليم بسوق العمل وتقديم حلول لذوي الهمم

جانب من اللقاء

تقاسم محمد كامل وأحمد علي المركز الأول ومغادرة عطية الله دولة التلاوة

الإخوان

التحركات الأمريكية تضرب الإخوان.. هشام بشير يكشف تأثيرها على التنظيم الإرهابي

بالصور

حلويات بدون سكر.. 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم .. لا تحرمي نفسك من البدائل طبيعية

حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم
حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم
حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم

أسرار طهي البطاطس المقرمشة بدون زيت.. اكتشفي الطريقة المثالية

طريقة عمل البطاطس المقرمشة بدون زيت
طريقة عمل البطاطس المقرمشة بدون زيت
طريقة عمل البطاطس المقرمشة بدون زيت

5 أطباق سريعة تحافظ على وزنك وتغذي جسمك… بدون حرمان!

5 أطباق سريعة تحافظ على وزنك وتغذي جسمك… بدون حرمان!
5 أطباق سريعة تحافظ على وزنك وتغذي جسمك… بدون حرمان!
5 أطباق سريعة تحافظ على وزنك وتغذي جسمك… بدون حرمان!

ليه فيه ناس بتفشل؟.. دكتور أحمد صبري يكشف سر في فقدان الوزن| فيديو

سر في فقدان الوزن
سر في فقدان الوزن
سر في فقدان الوزن

فيديو

سر في فقدان الوزن

ليه فيه ناس بتفشل؟.. دكتور أحمد صبري يكشف سر في فقدان الوزن| فيديو

مشكلات الرجيم

استشاري تغذية: الرجيم الحقيقي لا يحتاج حرمان.. وهذا ما يمنع ارتداد الوزن|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد