أخبار العالم

البيت الأبيض يكشف عن أسماء مجلس سلام غزة برئاسة ترامب

ترامب
ترامب
محمود نوفل

 
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيرأس مجلس سلام غزة حيث سيتم إنشاء مجلس تنفيذي لغزة سيدعمه الممثل السامي ولجنة إدارة القطاع.

وقال ‌‏البيت الأبيض في بيان له : نيكولاي ملادينوف سيتولى منصب الممثل السامي لغزة .و مجلس السلام في غزة الذي سيرأسه ترامب سيضم شخصيات منها روبيو وويتكوف وكوشنر وتوني بلير

وأضاف البيت الأبيض: تم تعيين قائد العمليات الخاصة في القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جيفرز قائدا لقوة الاستقرار الدولية في غزة.

وتابع البيان الأمريكي قائلا :  مجلس السلام في غزة الذي سيرأسه ترامب سيضم شخصيات منها روبيو وويتكوف وكوشنر وتوني بلير.

وأكمل البيت الأبيض: تعيين آرييه لايتستون وجوش غرونباوم مستشارين رفيعي المستوى لمجلس السلام في غزة.

وزاد البيت الأبيض: تعيين نيكولاي ملادينوف عضوا بالمجلس التنفيذي وسيشغل منصب الممثل السامي لغزة


و اللجنة الوطنية لإدارة غزة سيرأسها علي شعث وسيشرف على استعادة الخدمات وإعادة بناء المؤسسات بغزة.

وختم البيت الأبيض بيانه قائلا : مجلس السلام في غزة يضم ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وهاكان فيدان وعلي الثوادي واللواء حسن رشاد وتوني بلير ومارك روان وريم الهاشمي ونيكولاي ملادينوف وياكير غاباي وسيغريد كاغ.

ترامب اللواء حسن رشاد مجلس سلام غزة البيت الأبيض توني بلير

حظك اليوم السبت 17 يناير 2026 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم السبت 17 يناير 2026 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

برج الحمل حظك اليوم السبت 17 يناير 2026.. كن جريئًا

برج الثور| حظك اليوم السبت 17 يناير 2026.. لا تتمسّك برأيك لمجرد العناد

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 17 يناير 2026.. فكّر قبل أن تتكلم

