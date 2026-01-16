ترامب يعلن تأسيس مجلس سلام في غزة.. 15 عضوا لإدارة القطاع

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر منشور على شبكة تروث سوشيال الاجتماعية، عن إنشاء "مجلس السلام" المكلف بإدارة قطاع غزة، وذلك بعد يوم واحد من إعلان مبعوثه ستيف ويتكوف بدء المرحلة الثانية من خطة مستقبل القطاع.



وكتب ترامب: "يشرفني أن أعلن عن تأسيس 'مجلس السلام'، وسيتم الإعلان عن أعضائه قريبا"، مضيفًا: "وأستطيع أن أؤكد بثقة أن هذا المجلس هو الأروع والأكثر شهرة على الإطلاق".



وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أعلن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بدء المرحلة الثانية من الخطة، مشيرًا إلى أنها "تؤسس إدارة انتقالية تضم خبراء فلسطينيين في غزة، وتشمل خطوات نزع السلاح وإعادة الإعمار".



وأكد بيان مشترك للوسطاء، مصر وقطر وتركيا، أن اللجنة الفلسطينية ستتألف من 15 عضوًا، برئاسة الدكتور علي شعث، نائب وزير سابق في السلطة الفلسطينية، والمسؤول عن تطوير المناطق الصناعية سابقًا، ليكون أبرز شخصية في قيادة المرحلة الانتقالية.