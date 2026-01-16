أمريكا تبلغ إسرائيل بالهجوم على إيران.. وقرار مفاجئ من ترامب

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل، يوم الثلاثاء، بنيتها تنفيذ هجوم عسكري ضد إيران خلال ساعات الليل، قبل أن توقف العملية مؤقتا لاحقا.



ونقلت القناة الـ14 العبرية عن تقديرات إسرائيلية أن الإدارة الأمريكية لم تتخل عن نيتها توجيه ضربات لإيران، وإنما عدلت توقيت التنفيذ.



وأشار مسؤول أمريكي رفيع المستوى، طلب عدم الكشف عن هويته، لصحيفة نيويورك تايمز، إلى أن "البنتاجون" أوقف حالة التأهب القصوى للقاذفات بعيدة المدى، التي كانت جاهزة لتنفيذ ضربات ثانوية، بعد تصريحات الرئيس دونالد ترامب التي أفادت بتوقف الحكومة الإيرانية عن قتل المتظاهرين.



وأوضح المسؤول أن القاذفات في الولايات المتحدة كانت جاهزة لضربات إضافية إذا لزم الأمر، لكن هذا الاستعداد توقف مؤقتًا بعد ظهر الأربعاء بالتوقيت المحلي.



ويأتي هذا التطور بعد إعلان ترامب في البيت الأبيض تلقيه معلومات من "مصادر مهمة جدًا من الجانب الآخر" تفيد بأن عمليات القتل في إيران توقفت أو في طريقها للتوقف، مؤكدًا أنه سيتحقق لاحقًا من دقة هذه المعلومات.



وتشهد المنطقة حالة من الترقب، خاصة بعد التحركات الميدانية الأمريكية، بما في ذلك إخلاء بعض القواعد وإجلاء الرعايا، ما عزز المخاوف من تحول التهديد الأمريكي إلى تنفيذ عسكري على إيران في ظل استمرار الاحتجاجات داخل البلاد.