القبض علىً المتهم بسرقة محتويات سيارة في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من آخر لقيامه بسرقة مبلغ مالى وبعض المحتويات من سيارته بالإسكندرية.

و بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد الشاكى (مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 24 فبراير المنقضى قام بإيقاف سيارته بدائرة القسم ولدى عودته إكتشف سرقة بعض المحتويات ومبلغ مالى من داخلها.

وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عنصر جنائى - مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.