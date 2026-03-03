انتحل صفة مستشار لأحد المسئولين.. ضبط شخص تعدى على سائق بالضرب بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن تضرر قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى من قيام أحد الأشخاص بتهديده والتعدى عليه بالسب وتحطيم هاتفه المحمول لخلاف حول قيمة الأجرة والادعاء بكونه مستشاراً لأحد المسئولين.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد صاحب الحساب، وهو قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، وبسؤاله قرر بقيام أحد الأشخاص بالتعدى عليه بالسب وتحطيم هاتفه المحمول لخلاف حول قيمة الأجرة وادعائه له بكونه مستشاراً لأحد المسئولين.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو مالك شركة مقاولات، مقيم بدائرة قسم شرطة قصر النيل.

بمواجهته، أيد ما سبق وأقر بادعائه الكاذب وانتحاله تلك الصفة على خلاف الحقيقة خشية تعدى قائد السيارة عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.





