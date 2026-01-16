قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

أمريكا تعزز وجودها العسكري في الشرق الأوسط مع خيارات لضرب إيران

فرناس حفظي

ذكرت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية أن الولايات المتحدة بدأت في تعزيز تواجدها العسكري في الشرق الأوسط، فيما يدرس الرئيس دونالد ترامب إمكانية توجيه ضربات عسكرية لإيران.


وأشار التقرير إلى أن حاملة طائرات أمريكية واحدة على الأقل تم إرسالها إلى المنطقة، ومن المتوقع أن تتبعها قوات بحرية وبرية وجوية إضافية خلال الأيام والأسابيع المقبلة، بهدف تزويد الإدارة الأمريكية بمجموعة من الخيارات العسكرية في حال اتخاذ قرار بشن أي هجوم.


ويأتي هذا التصعيد في ظل الاحتجاجات الداخلية التي تشهدها إيران منذ أواخر ديسمبر 2025، نتيجة الانخفاض الحاد في قيمة الريال وتصاعد التحركات المطالبة بالإصلاح، والتي شهدت مواجهات دامية بين المحتجين وقوات الأمن وقطع الإنترنت.


وفي خطوة مثيرة للجدل، أعلن ترامب يوم الثلاثاء تعليق جميع الاتصالات مع المسؤولين الإيرانيين، مؤكداً دعمه للمحتجين ووعدهم بـ"مساعدة في الطريق"، فيما اتهم الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، الإدارة الأمريكية بـ"تشجيع زعزعة الاستقرار وتهديد سيادة إيران".


وتشير التحركات الأمريكية الأخيرة إلى أن الخيار العسكري لا يزال مطروحاً على الطاولة، وسط حالة جمود دبلوماسي مستمرة بين واشنطن وطهران، بينما تستمر الاحتجاجات الداخلية في إيران وتستمر التوترات الإقليمية.

الولايات المتحدة الشرق الأوسط دونالد ترامب إيران ضربات عسكرية

اموال

حقيبة العمر تعود لأصحابها.. حكاية الاستيلاء على 8 ملايين جنيه داخل أتوبيس بالقاهرة

كتاب الرموز البنفسجية
الشعراوي
أسباب خفقان القلب ليلاً
كواليس مسلسل حق ضايع
