مندوب إيران بمجلس الأمن: رواية أمريكا وإسرائيل حول المتظاهرين لا تمثل المجتمع المدني

هاجم نائب السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة الممثلين الإيرانيين اللذين تحدثا عن عنف النظام خلال قمع الاحتجاجات في جلسة لمجلس الأمن، قائلا أن "الإحاطتين اللتين قدمتهما الولايات المتحدة لا تمثلان المجتمع المدني، بل تمثلان الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية".

وتحدث عن "عنف منظم" من جانب المتظاهرين، و أشار إلى أن "الخسائر في صفوف قوات الأمن تُظهر وحشية الإرهابيين".

وأضاف: "أشعر بألم المواطنين لقد فقدت إيران العديد من المواطنين وأفراد قوات الأمن جراء عنف داعش".

من جانب آخر، أكد السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، أمام مجلس الأمن الدولي، خلال مناقشة القمع الوحشي الذي تمارسه إيران ضد الاحتجاجات المناهضة للنظام، أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب "الشعب الإيراني الشجاع"، وأن الرئيس دونالد ترامب "أوضح أن جميع الخيارات مطروحة لوقف المذبحة".

وأضاف والتز في اجتماع مجلس الأمن الذي طلبته واشنطن: "الرئيس ترامب رجل أفعال، وليس رجل كلام لا ينتهي كما نرى في الأمم المتحدة. لقد أوضح أن جميع الخيارات مطروحة لوقف المذبحة".

ونفى والتز مزاعم إيران بأن الاحتجاجات "مؤامرة خارجية تمهيدًا لعمل عسكري".

وأضاف: "يجب أن يعلم العالم أجمع أن النظام أضعف من أي وقت مضى، ولذلك يروج لهذه الكذبة بسبب قوة الشعب الإيراني في الشوارع. إنهم خائفون. إنهم خائفون من شعبهم".



