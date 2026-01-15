قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بـ 600 ألف جنيه .. عرض سيارة الشيخ الشعراوي المرسيدس للبيع
الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية لأهالي البحيرة خلال عام 2025
شيخ الأزهر يهنئ الأمة الإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج: كل عام والمسجد الأقصى ثابت راسخ وقوي شامخ
رئيسة فنزويلا تتحدى واشنطن: سأسير إليها شامخة بالعلم ثلاثي الألوان ولن أزحف
بيزيرا يشكر مشجع الزمالك الوحيد في المدرجات: المكسب بدعمك
تمنع سيلان الأنف .. مشروبات شتوية ساخنة للتدفئة وتحافظ على حرارة جسمك
محافظ قنا : إعفاء سيارات ذوى الهمم تمامًا من رسوم دخول كورنيش النيل
سعر سبيكة الذهب BTC اليوم في الصاغة بعد ارتفاع أسعار الذهب بمصر
تحت غطاء المناسك الدينية.. كيف انتقل مئات المسلحين من العراق إلى عمق الأراضي الإيرانية؟
فيفا يعلن قائمة الأندية الأفريقية الممنوعة من القيد بسبب قضايا اللاعبين والمدربين
البنك المركزي يعلن ارتفاع طلبات الاكتتاب في أذون الخزانة بـ 5.6 مليار دولار
اقتراب موعد تطبيق الزيادة على وحدات الإيجار القديم غير السكنية .. التفاصيل الكاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مندوب أمريكا بالأمم المتحدة: قادة إيران خائفون من شعبهم

مايك والتز
مايك والتز
قسم الخارجي

أكد سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، أمام مجلس الأمن الدولي يوم الخميس، أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب "الشعب الإيراني الشجاع"، وأن الرئيس دونالد ترامب "أوضح أن جميع الخيارات مطروحة لوقف المذبحة".

وقال والتز في اجتماع مجلس الأمن الذي طلبته واشنطن: "الرئيس ترامب رجل أفعال، وليس رجل كلام لا ينتهي كما نرى في الأمم المتحدة. لقد أوضح أن جميع الخيارات مطروحة لوقف المذبحة".

ونفى والتز مزاعم إيران بأن الاحتجاجات "مؤامرة خارجية تمهيدًا لعمل عسكري".

وأضاف: "يجب أن يعلم العالم أجمع أن النظام أضعف من أي وقت مضى، ولذلك يروج لهذه الكذبة بسبب قوة الشعب الإيراني في الشوارع. إنهم خائفون. إنهم خائفون من شعبهم".

وحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على "ضبط النفس إلى أقصى حد في هذه اللحظة الحساسة، ودعا جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي إجراءات قد تؤدي إلى مزيد من الخسائر في الأرواح أو إشعال تصعيد إقليمي أوسع نطاقاً"، حسبما صرحت المسؤولة الأممية الكبيرة مارثا بوبي للمجلس.

وقد هدد ترامب مرارًا بالتدخل لدعم المتظاهرين في إيران، حيث أفادت التقارير بمقتل آلاف الأشخاص في حملة قمع الاحتجاجات ضد الحكم الديني.

لكن يوم الخميس، تبنى ترامب موقف الترقب والانتظار، قائلاً إنه أُبلغ بأن عمليات القتل بدأت تخف، وأنه يعتقد أنه لا توجد خطة حالية لتنفيذ عمليات إعدام واسعة النطاق.

مندوب أمريكا في الأمم المتحدة مندوب أمريكا الأمم المتحدة قادة إيران خائفون الشعب الإيراني جوتيريش مايك والتز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا في هذا الموعد.. بشرى لـ11 مليون مواطن

الحكومة

مصادر تكشف لـ صدى البلد حقيقة إجراء تعديل وزاري

مصطفى بكري

تغيير الحكومة | مصطفى بكري : إبلاغ وزراء بقرارات جديدة

محافظ الشرقية

حقيقة ترك محافظ الشرقية لمنصبه.. مصدر مسئول يكشف الحقيقة

إمام عاشور

ولا واحد خد باله | الكشف عن موقف غير متوقع لـ إمام عاشور بمباراة مصر والسنغال

الذهب

400 جنيه دفعة واحدة| هبوط ملحوظ في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الأرصاد

تحذيرات عاجلة من ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات

اموال

حقيبة العمر تعود لأصحابها.. حكاية الاستيلاء على 8 ملايين جنيه داخل أتوبيس بالقاهرة

ترشيحاتنا

موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريًا وبداية العد التنازلي لرمضان 2026

موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريًا وبداية العد التنازلي لرمضان 2026

لجنة الكهنة والرعاة

الميلاد يجمعنا .. لقاء مسكوني للجنة الكهنة والرعاة بمجلس كنائس مصر

وزير السياحة والآثار

الآثار توافق على مد فترة معرض كنوز الفراعنة وزيادة أسعار تذاكر بعض المتاحف

بالصور

بـ 600 ألف جنيه .. عرض سيارة الشيخ الشعراوي المرسيدس للبيع

الشعراوي
الشعراوي
الشعراوي

أسباب خفقان القلب ليلاً .. هل علامة على مرض خطير؟

أسباب خفقان القلب ليلاً
أسباب خفقان القلب ليلاً
أسباب خفقان القلب ليلاً

نجوم وصناع مسلسل حق ضايع يحتفلون ببداية التصوير.. صور

كواليس مسلسل حق ضايع
كواليس مسلسل حق ضايع
كواليس مسلسل حق ضايع

البسوا طويل .. تحذير للرجال: اختيار الملابس يهددكم بأمراض خطيرة

ملابس الرجال
ملابس الرجال
ملابس الرجال

فيديو

ويل سميث

من هوليوود إلى الجيزة.. ويل سميث في جولة خاصة بين الأهرامات

تحدي الشاي

نحترق ولا نفترق.. تريند عالمي خطير يشعل الجدل ويحذر منه الأطباء

موسي

ولا كان بإيدي شيء .. موسى يطرح أولى أغانيه في 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد