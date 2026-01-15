مندوب أمريكا بالأمم المتحدة: قادة إيران خائفون من شعبهم

أكد سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، أمام مجلس الأمن الدولي يوم الخميس، أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب "الشعب الإيراني الشجاع"، وأن الرئيس دونالد ترامب "أوضح أن جميع الخيارات مطروحة لوقف المذبحة".

وقال والتز في اجتماع مجلس الأمن الذي طلبته واشنطن: "الرئيس ترامب رجل أفعال، وليس رجل كلام لا ينتهي كما نرى في الأمم المتحدة. لقد أوضح أن جميع الخيارات مطروحة لوقف المذبحة".

ونفى والتز مزاعم إيران بأن الاحتجاجات "مؤامرة خارجية تمهيدًا لعمل عسكري".

وأضاف: "يجب أن يعلم العالم أجمع أن النظام أضعف من أي وقت مضى، ولذلك يروج لهذه الكذبة بسبب قوة الشعب الإيراني في الشوارع. إنهم خائفون. إنهم خائفون من شعبهم".

وحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على "ضبط النفس إلى أقصى حد في هذه اللحظة الحساسة، ودعا جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي إجراءات قد تؤدي إلى مزيد من الخسائر في الأرواح أو إشعال تصعيد إقليمي أوسع نطاقاً"، حسبما صرحت المسؤولة الأممية الكبيرة مارثا بوبي للمجلس.

وقد هدد ترامب مرارًا بالتدخل لدعم المتظاهرين في إيران، حيث أفادت التقارير بمقتل آلاف الأشخاص في حملة قمع الاحتجاجات ضد الحكم الديني.

لكن يوم الخميس، تبنى ترامب موقف الترقب والانتظار، قائلاً إنه أُبلغ بأن عمليات القتل بدأت تخف، وأنه يعتقد أنه لا توجد خطة حالية لتنفيذ عمليات إعدام واسعة النطاق.