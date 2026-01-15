اغتيال قيادي في حماس بأول أيام المرحلة الثانية من اتفاق غزة

أفادت وكالة رويترز للأنباء يوم الخميس، باغتيال القيادي في حماس محمد الحولي، خلال غارتين جوتين إسرائيليتين على دير البلح وسط قطاع غزة.

اغتيال محمد الحولي

وأضافت رويترز نقلا عن مصدر أن الغارتين الإسرائيليتين أسفرا عن استشهاد 6 آخرين مشيرة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، لم يصدرا أي تعليق بشأن هذا الأمر.

المرحلة الثانية من اتفاق غزة

وجاءت هذه العملية في أول أيام المرحلة الثانية من اتفاق غزة للسلام، الذي أنهى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في إطار اتفاق ترامب الموقع في شرم الشيخ خلال شهر أكتوبر الماضي.

وكان الحولي يشغل منصب قائد قوة "الضبط الميداني" في كتائب القسام، المكلفة بحراسة حدود غزة، إلى جانب عمله قائدًا للعمليات في القسام في لواء المحافظة الوسطى لقطاع غزة.