نصيحة أمريكية لـ ترامب : لا تهاجم إيران الآن .. وإسرائيل في خطر

أفاد مسؤولون أمريكيون بأن الرئيس دونالد ترامب نُصح بأن توجيه ضربة واسعة النطاق ضد إيران من غير المرجح أن يُسقط الحكومة، وقد يُشعل صراعًا أوسع نطاقًا، وأن الولايات المتحدة ستراقب في الوقت الراهن كيفية تعامل طهران مع المتظاهرين قبل اتخاذ قرار بشأن نطاق أي هجوم محتمل.

الهجوم الأمريكي على إيران

وقال المسؤولون إن المستشارين أبلغوا ترامب أن الولايات المتحدة ستحتاج إلى مزيد من القوة النارية العسكرية في الشرق الأوسط لشن ضربة واسعة النطاق، وحماية القوات الأمريكية في المنطقة والحلفاء مثل إسرائيل في حال ردت إيران، بحسب ما أفادت به صحيفة وول ستريت جورنال.

تحذير من ترامب لإيران

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي لم يستبعد أي خيار للرد على حملة القمع الوحشية التي تشنها إيران ضد الاحتجاجات، محذراً من "عواقب وخيمة" في حال تحول القمع إلى أعمال عنف دموية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، خلال مؤتمر صحفي يومي: "أبلغ الرئيس وفريقه النظام الإيراني بأنه في حال استمرار عمليات القتل، ستكون هناك عواقب وخيمة".