دعاء للميت في الإسراء والمعراج .. يفرح به ويضيء قبره ويجعله في رياض الجنة
اغتيال قيادي في حماس بأول أيام المرحلة الثانية من اتفاق غزة
دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. ردد أفضل 210 أدعية تقضي حوائجك وتفتح لك أبواب الخيرات
مدير المرصد السوري: صفقة دولية تحاك لوضع جنوب سوريا تحت هيمنة إسرائيلية
مختار نوح: حازم صلاح أبو إسماعيل أسوأ من الإخوان والسلفيين
نصيحة أمريكية لـ ترامب : لا تهاجم إيران الآن .. وإسرائيل في خطر
انخفاض متوسط سعر الدولار في مصر يوم الخميس
تغيير مفاجئ .. نتنياهو يطلب من ترامب تأجيل ضرب إيران
زيادة المعاشات 2026 رسميًا في هذا الموعد.. بشرى لـ11 مليون مواطن
مختار نوح: الإخوان كتنظيم انتهى داخليا وخارجيا.. ولكن فكرهم ما زال موجودا
تحديث حكومي بشأن المخاطبين بقانون الإيجار القديم .. ماذا يحدث؟
المقاولون العرب يفوز على سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر
العثور على 21 جثة في مقبرة جماعية شرق ليبيا

عُثر على ما لا يقل عن ٢١ جثة لمهاجرين في مقبرة جماعية شرقي ليبيا، حيث ظهرت على ما يصل إلى ١٠ ناجين آثار تعذيب قبل تحريرهم، وفقًا لما أفاد به مصدران أمنيان يوم الخميس لوكالة رويترز.

مقبرة جماعية شرق ليبيا

وقال المصدران، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن السلطات الأمنية داهمت مزرعة قرب مدينة أجدابيا بعد تلقيها بلاغًا عن احتجاز مهاجرين من دول جنوب الصحراء الكبرى هناك.

وقال أحد المصدرين الأمنيين لرويترز: "عثرنا على مهاجرين - رجال ونساء وأطفال - تظهر عليهم آثار تعذيب. نُقلوا إلى مستشفى حيث أفادوا بأن مهاجرين آخرين كانوا معهم ثم اختفوا".

تم اكتشاف المقبرة الجماعية على بعد حوالي ١٠ كيلومترات (ستة أميال) جنوب شرق أجدابيا، التي تبعد حوالي ١٦٠ كيلومترًا عن بنغازي، ثاني أكبر مدينة في ليبيا.

وأفاد المصدران بأنه تم اعتقال صاحب المزرعة الذي اعترف بوجود مقبرة جماعية في أرضه.

أظهرت صور غير موثقة نُشرت على الإنترنت عددًا من أفراد الأمن ومتطوعين من الهلال الأحمر وهم يضعون جثثًا يُزعم العثور عليها في أرض مزرعة داخل أكياس بلاستيكية سوداء.

وقال أحد المصادر الأمنية إن ملابسات وفاة المهاجرين لا تزال غامضة، والتحقيقات جارية.

المهاجرين في ليبيا

أصبحت ليبيا ممرًا للمهاجرين الفارين من الصراع والفقر إلى أوروبا عبر طرق خطرة في الصحراء وعبر البحر الأبيض المتوسط، منذ الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة مدعومة من حلف شمال الأطلسي عام ٢٠١١.

ويُعدّ الاقتصاد الليبي القائم على النفط عامل جذب للمهاجرين الفقراء الباحثين عن عمل، إلا أن الوضع الأمني ​​في جميع أنحاء البلاد المترامية الأطراف سيء، مما يجعل المهاجرين عرضة للانتهاكات.

في يوليو ، أُطلق سراح أكثر من ١٠٠ مهاجر، بينهم خمس نساء، من الأسر في أجدابيا بعد أن احتجزتهم عصابة لطلب فدية، وفقًا لما ذكره النائب العام الليبي.

في سبتمبر ، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة عن وفاة ما لا يقل عن 50 شخصًا إثر اندلاع حريق في سفينة تقل 75 لاجئًا سودانيًا قبالة سواحل ليبيا.

وفي منتصف أكتوبر ، تم انتشال 61 جثة لمهاجرين على ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​غرب العاصمة طرابلس.

وأظهرت بيانات الأمم المتحدة التي جُمعت في 100 بلدية ليبية بين أغسطس وأكتوبر 2025، أن هذه البلديات تستضيف ما مجموعه 928,839 مهاجرًا من 44 دولة.

نجوم وصناع مسلسل حق ضايع يحتفلون ببداية التصوير.. صور

