البيت الأبيض: نشر القوات الأوروبية في جرينلاند لا تؤثر على مساعي ترامب

أكد البيت الأبيض، يوم الخميس، أن نشر القوات الأوروبية في جرينلاند لا يؤثر على خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيطرة على الجزيرة القطبية الشمالية من الدنمارك.

نشر القوات الأوروبية في جرينلاند

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في مؤتمر صحفي رداً على سؤال حول هذا الانتشار: "لا أعتقد أن وجود القوات الأوروبية يؤثر على عملية اتخاذ القرار لدى الرئيس، ولا يؤثر على هدفه المتمثل في ضم جرينلاند على الإطلاق".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، قال السيناتور الديمقراطي تيم كين إنه سيلتقي بمسؤولين من الدنمارك وجرينلاند يوم الخميس، وهو أحدث عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي يجتمع معهم في ظل سعي إدارة ترامب لضم جرينلاند.

أطماع ترامب في جرينلاند

وقال كين: "أريد أن أؤكد لهم ضرورة التمسك بسيادتهم وعدم الخضوع لأساليب الترهيب التي يمارسها هذا الرئيس دونالد ترامب"، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وتابع: "سأبذل قصارى جهدي لضمان عدم لجوء الولايات المتحدة، بصفتها حليفًا قديمًا، إلى استخدام السلاح ضدهم، وأنه لا ينبغي لهم الانخراط بجدية حتى في مفاوضات بيع جزء من أراضيهم السيادية، لا سيما في ظل التهديد والترهيب بالعمل العسكري وغيره من أشكال عدم الاحترام".

وأكد السيناتور الديمقراطي عن ولاية فرجينيا أنه سيشارك في رعاية قرار بشأن صلاحيات الحرب يهدف إلى منع أي عمل عسكري في جرينلاند دون موافقة الكونجرس، ويتوقع "دعمًا جمهوريًا قويًا للغاية".