اغتيال قيادي في حماس بأول أيام المرحلة الثانية من اتفاق غزة
دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. ردد أفضل 210 أدعية تقضي حوائجك وتفتح لك أبواب الخيرات
مدير المرصد السوري: صفقة دولية تحاك لوضع جنوب سوريا تحت هيمنة إسرائيلية
مختار نوح: حازم صلاح أبو إسماعيل أسوأ من الإخوان والسلفيين
نصيحة أمريكية لـ ترامب : لا تهاجم إيران الآن .. وإسرائيل في خطر
انخفاض متوسط سعر الدولار في مصر يوم الخميس
تغيير مفاجئ .. نتنياهو يطلب من ترامب تأجيل ضرب إيران
زيادة المعاشات 2026 رسميًا في هذا الموعد.. بشرى لـ11 مليون مواطن
مختار نوح: الإخوان كتنظيم انتهى داخليا وخارجيا.. ولكن فكرهم ما زال موجودا
تحديث حكومي بشأن المخاطبين بقانون الإيجار القديم .. ماذا يحدث؟
المقاولون العرب يفوز على سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر
تشكيل برشلونة لمواجهة راسينج سانتاندير في كأس ملك إسبانيا
أخبار العالم

البيت الأبيض: نشر القوات الأوروبية في جرينلاند لا تؤثر على مساعي ترامب

ترامب
ترامب
ناصر السيد

أكد البيت الأبيض، يوم الخميس، أن نشر القوات الأوروبية في جرينلاند لا يؤثر على خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيطرة على الجزيرة القطبية الشمالية من الدنمارك.

نشر القوات الأوروبية في جرينلاند

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في مؤتمر صحفي رداً على سؤال حول هذا الانتشار: "لا أعتقد أن وجود القوات الأوروبية يؤثر على عملية اتخاذ القرار لدى الرئيس، ولا يؤثر على هدفه المتمثل في ضم جرينلاند على الإطلاق".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، قال السيناتور الديمقراطي تيم كين إنه سيلتقي بمسؤولين من الدنمارك وجرينلاند يوم الخميس، وهو أحدث عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي يجتمع معهم في ظل سعي إدارة ترامب لضم جرينلاند.

أطماع ترامب في جرينلاند

وقال كين: "أريد أن أؤكد لهم ضرورة التمسك بسيادتهم وعدم الخضوع لأساليب الترهيب التي يمارسها هذا الرئيس دونالد ترامب"، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وتابع: "سأبذل قصارى جهدي لضمان عدم لجوء الولايات المتحدة، بصفتها حليفًا قديمًا، إلى استخدام السلاح ضدهم، وأنه لا ينبغي لهم الانخراط بجدية حتى في مفاوضات بيع جزء من أراضيهم السيادية، لا سيما في ظل التهديد والترهيب بالعمل العسكري وغيره من أشكال عدم الاحترام".

وأكد السيناتور الديمقراطي عن ولاية فرجينيا أنه سيشارك في رعاية قرار بشأن صلاحيات الحرب يهدف إلى منع أي عمل عسكري في جرينلاند دون موافقة الكونجرس، ويتوقع "دعمًا جمهوريًا قويًا للغاية".

البيت الأبيض نشر القوات الأوروبية جرينلاند مساعي ترامب الرئيس الأمريكي الجزيرة القطبية الشمالية الدنمارك

محمد صلاح

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

الحكومة

مصادر تكشف لـ صدى البلد حقيقة إجراء تعديل وزاري

محافظ الشرقية

حقيقة ترك محافظ الشرقية لمنصبه.. مصدر مسئول يكشف الحقيقة

الذهب

400 جنيه دفعة واحدة| هبوط ملحوظ في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

مصطفى بكري

تغيير الحكومة | مصطفى بكري : إبلاغ وزراء بقرارات جديدة

إمام عاشور

ولا واحد خد باله | الكشف عن موقف غير متوقع لـ إمام عاشور بمباراة مصر والسنغال

الأرصاد

تحذيرات عاجلة من ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات

ظاهرة جوية

خلوا بالكم| ظاهرة جوية تستمر 8 ساعات متواصلة غدًا

كواليس مسلسل حق ضايع

نجوم وصناع مسلسل حق ضايع يحتفلون ببداية التصوير.. صور

ازالة تعدي

في رابع أيام المرحلة الأولى من "الموجه 28"..إزالة 6 حالات تعد بالبناء المخالف بالشرقية

محافظ الشرقية

تفاصيل لقاء محافظ الشرقية بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ الجدد.. صور

بالصور

نجوم وصناع مسلسل حق ضايع يحتفلون ببداية التصوير.. صور

كواليس مسلسل حق ضايع
كواليس مسلسل حق ضايع
كواليس مسلسل حق ضايع

البسوا طويل .. تحذير للرجال: اختيار الملابس يهددكم بأمراض خطيرة

ملابس الرجال
ملابس الرجال
ملابس الرجال

دجاج بالبشاميل.. طعم غني وسهل التحضير

طريقة عمل دجاج بالبشاميل والجبن
طريقة عمل دجاج بالبشاميل والجبن
طريقة عمل دجاج بالبشاميل والجبن

ألم المعدة المفاجئ | متى يكون عابرًا و .. يُنذر بمشكلة صحية خطيرة؟

ألم المعدة المفاجئ
ألم المعدة المفاجئ
ألم المعدة المفاجئ

ويل سميث

من هوليوود إلى الجيزة.. ويل سميث في جولة خاصة بين الأهرامات

تحدي الشاي

نحترق ولا نفترق.. تريند عالمي خطير يشعل الجدل ويحذر منه الأطباء

موسي

ولا كان بإيدي شيء .. موسى يطرح أولى أغانيه في 2026

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد