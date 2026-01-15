قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رعب في إسرائيل.. هزة أرضية تضرب ديمونا وزعر بين السكان
الرئيس السيسي في ليلة الإسراء والمعراج: أدعو الله أن يمن على مصر بالخير والأمن والاستقرار
على رأسها مصر .. 4 دول عربية تساهم في تخفيف التوتر بين أمريكا وإيران
الأرصاد تحذر: شبورة مائية تصل لحد الضباب على الطرق السريعة وفرص للأمطار بالسواحل
وزيرا البترول والطيران: مصر تستهدف أن تصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج وقود الطائرات المستدام
5 أدعية مستجابة في ليلة الإسراء والمعراج .. رددها يجبر الله بخاطرك
مصطفى بكري: البعض لا يدركون رؤية الرئيس السيسي بعيدة المدى
محمد رمضان يشارك في حفل ختام بطولة أمم إفريقيا بالمغرب
مصطفى بكري: تأجيل جلسات مجلس النواب لأجل غير مسمى مؤشر لحدث سياسي قريب
انقلاب سيارة في ترعة بالقليوبية دون خسائر بشرية.. صور
البسوا طويل .. تحذير للرجال: اختيار الملابس يهددكم بأمراض خطيرة
الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بليلة الإسراء والمعراج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

دمار شامل للمنازل.. انفجار بمدينة أوتريخت الهولندية وإصابة 4 أشخاص

انفجار بمدينة أوتريخت الهولندية
انفجار بمدينة أوتريخت الهولندية
قسم الخارجي

اندلع حريق هائل إثر انفجار في مبنى بمدينة أوتريخت الهولندية، أسفر عن إصابة أربعة أشخاص على الأقل في الحادث الذي وقع بالقرب من فيشرستيج في وسط المدينة، ولا يزال سبب الحريق مجهولاً.

انفجار بمدينة أوتريخت الهولندية

وأفادت هيئة السلامة الهولندية بانهيار عدة مبانٍ، وورود تقارير عن أضرار جسيمة، مضيفةً أنه من المحتمل وجود أشخاص ما زالوا تحت الأنقاض، بحسب ما أفادت به شبكة بي بي سي.

وقال أحد شهود العيان لقناة RTL News إنه سمع دويًا هائلاً، وأن "كل شيء في الزقاق قد دُمّر".

وأفاد آخرون لصحيفة فولكسرانت الهولندية بأن جدران ونوافذ عدة مبانٍ قد تحطمت، وأن العديد من المتاجر المجاورة قد تضررت.

وقد تم إجلاء السكان المحليين، ونُصح عامة الناس بالابتعاد عن المنطقة.

وأفادت هيئة الإذاعة الهولندية NOS بأن إدارة الإطفاء المحلية لم تتمكن من دخول المبنى بسبب خطر الانهيار.

دمار شامل للمنازل انفجار بمدينة أوتريخت مدينة أوتريخت الهولندية هيئة السلامة الهولندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

الذهب

400 جنيه دفعة واحدة| هبوط ملحوظ في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الذهب

حطّم الأرقام .. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار الفترة المقبلة | فيديو

جروبات الغش

رغم إجراءات التأمين ومنع الموبايل ..جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية

الذهب

أسعار الذهب في مصر... مفاجأة بعيار 21 اليوم الخميس

الحكومة

مصادر تكشف لـ صدى البلد حقيقة إجراء تعديل وزاري

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

ليلة الإسراء والمعراج بدأت الآن.. ردد 3 كلمات تجبر بخاطرك ويسخر الله لك الأرض ومن عليها

المتهمين

سرق شنطة بها 8 ملايين جنيه من راكب.. الداخلية تعلن القبض على سائق أتوبيس بشركة شهيرة

ترشيحاتنا

كأس مصر

لجنة المسابقات تحدد موعد مباراتي بيراميدز والجونة وزد والمصري بكأس مصر

جراديشار

موقف جراديشار بعد تلقيه عدة عروض أوروبية

جوائز الأفضل في أفريقيا

الكاف يكرم سناء مسعودي والجيش الملكي ولمياء بومهدي بجوائز الأفضل في أفريقيا 2025

بالصور

البسوا طويل .. تحذير للرجال: اختيار الملابس يهددكم بأمراض خطيرة

ملابس الرجال
ملابس الرجال
ملابس الرجال

دجاج بالبشاميل.. طعم غني وسهل التحضير

طريقة عمل دجاج بالبشاميل والجبن
طريقة عمل دجاج بالبشاميل والجبن
طريقة عمل دجاج بالبشاميل والجبن

ألم المعدة المفاجئ | متى يكون عابرًا و .. يُنذر بمشكلة صحية خطيرة؟

ألم المعدة المفاجئ
ألم المعدة المفاجئ
ألم المعدة المفاجئ

في رابع أيام المرحلة الأولى من "الموجه 28"..إزالة 6 حالات تعد بالبناء المخالف بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

موسي

ولا كان بإيدي شيء .. موسى يطرح أولى أغانيه في 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد