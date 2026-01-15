دمار شامل للمنازل.. انفجار بمدينة أوتريخت الهولندية وإصابة 4 أشخاص

اندلع حريق هائل إثر انفجار في مبنى بمدينة أوتريخت الهولندية، أسفر عن إصابة أربعة أشخاص على الأقل في الحادث الذي وقع بالقرب من فيشرستيج في وسط المدينة، ولا يزال سبب الحريق مجهولاً.

انفجار بمدينة أوتريخت الهولندية

وأفادت هيئة السلامة الهولندية بانهيار عدة مبانٍ، وورود تقارير عن أضرار جسيمة، مضيفةً أنه من المحتمل وجود أشخاص ما زالوا تحت الأنقاض، بحسب ما أفادت به شبكة بي بي سي.

وقال أحد شهود العيان لقناة RTL News إنه سمع دويًا هائلاً، وأن "كل شيء في الزقاق قد دُمّر".

وأفاد آخرون لصحيفة فولكسرانت الهولندية بأن جدران ونوافذ عدة مبانٍ قد تحطمت، وأن العديد من المتاجر المجاورة قد تضررت.

وقد تم إجلاء السكان المحليين، ونُصح عامة الناس بالابتعاد عن المنطقة.

وأفادت هيئة الإذاعة الهولندية NOS بأن إدارة الإطفاء المحلية لم تتمكن من دخول المبنى بسبب خطر الانهيار.