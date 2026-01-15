قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

احتجاجات إيران.. أنباء عن اعتقال حسن روحاني وجواد ظريف

حسن روحاني وجواد ظريف
حسن روحاني وجواد ظريف
قسم الخارجي

أفادت وسائل إعلام، بأن السلطات الإيرانية اعتقلت الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني، ووزير خارجيته محمد جواد ظريف، في ظل استمرار الاحتجاجات الشعبية في طهران وعدد من المدن الأخرى والتي قتل وأصيب خلالها الآلاف.

اعتقال حسن روحاني وجواد ظريف

وكشف نائب في البرلمان الإيراني هو أبوالقاسم جراره، والسياسي الإيراني ميثم نادي، أن روحاني وظريف، اعتقلا قبل عدة أيام، دون صدور أي بيان رسمي من السلطات الإيرانية أو القضاء يؤكد صحة هذه الادعاءات.

وتولى روحاني رئاسة إيران بين عامي 2013 و2021، وقاد خلال ولايتيه مسار التفاوض الذي أفضى إلى الاتفاق النووي مع القوى الدولية عام 2015.

فيما شغل ظريف منصب وزير الخارجية خلال رئاسة روحاني، ثم عُيّن لاحقًا نائبًا للرئيس للشؤون الاستراتيجية بين أغسطس 2024 ومارس 2025، قبل أن يغادر المنصب.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إيران ألغت عمليات الإعدام المقررة بحق المتظاهرين المعتقلين، وأنه أُبلغ بأن "القتل قد توقف" في البلاد لكنه أضاف أنه لا يزال يدرس خيار العمل العسكري، وأن إدارته ستواصل مراقبة تحركات النظام.

وأفادت مصادر لشبكة CNN أنه تم حث بعض الأفراد العسكريين الأمريكيين على مغادرة قاعدة عسكرية أمريكية في قطر كإجراء احترازي. كما حثت دول عديدة مواطنيها على مغادرة إيران، وتقوم بعض شركات الطيران بتغيير مسارات رحلاتها لتجنب المجال الجوي الإيراني.

السلطات الإيرانية الرئيس الإيراني حسن روحاني محمد جواد ظريف احتجاجات إيران اعتقال حسن روحاني

