اجتماع طارئ بمجلس الأمن الدولي لمناقشة التطورات في إيران

يعقد مجلس الأمن الدولي، اجتماعا طارئا لمناقشة قمع السلطات الإيرانية للاحتجاجات التواصلة منذ نهاية شهر ديسمبر الماضي في العاصمة طهران وعدد من المدن الأخرى، وقتل وأصيب خلالها الآلاف.

اجتماع مجلس الأمن بشأن إيران

وتنعقد جلسة مجلس الأمن الدولي، حول إيران بناء على طلب من الولايات المتحدة، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إيران ألغت عمليات الإعدام المقررة بحق المتظاهرين المعتقلين، وأنه أُبلغ بأن "القتل قد توقف" في البلاد لكنه أضاف أنه لا يزال يدرس خيار العمل العسكري، وأن إدارته ستواصل مراقبة تحركات النظام.

وأفادت مصادر لشبكة CNN أنه تم حث بعض الأفراد العسكريين الأمريكيين على مغادرة قاعدة عسكرية أمريكية في قطر كإجراء احترازي. كما حثت دول عديدة مواطنيها على مغادرة إيران، وتقوم بعض شركات الطيران بتغيير مسارات رحلاتها لتجنب المجال الجوي الإيراني.