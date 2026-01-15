نيوزيلندا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورا

طالب وزير خارجية نيوزيلندا وينستون بيترز، مواطني بلاده الموجودين في إيران على المغادرة فورًا إذا كان ذلك آمنًا.

مغادرة إيران

وأعرب وزير خارجية نيوزيلندا عن "استيائه الشديد من تصاعد العنف والقمع في إيران"، وأدان "القمع الوحشي" الذي تمارسه قوات الأمن، "بما في ذلك قتل المتظاهرين"، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.

وقال بيترز في منشور له عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" : "إن للإيرانيين الحق في الاحتجاج السلمي، وحرية التعبير، والحصول على المعلومات، وهذا الحق يُقمع بوحشية في الوقت الراهن".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إيران ألغت عمليات الإعدام المقررة بحق المتظاهرين المعتقلين، وأنه أُبلغ بأن "القتل قد توقف" في البلاد لكنه أضاف أنه لا يزال يدرس خيار العمل العسكري، وأن إدارته ستواصل مراقبة تحركات النظام.

وأفادت مصادر لشبكة CNN أنه تم حث بعض الأفراد العسكريين الأمريكيين على مغادرة قاعدة عسكرية أمريكية في قطر كإجراء احترازي. كما حثت دول عديدة مواطنيها على مغادرة إيران، وتقوم بعض شركات الطيران بتغيير مسارات رحلاتها لتجنب المجال الجوي الإيراني.