نيران في المساجد والبنوك .. طلاب باكستانيون يروون رعب الاحتجاز داخل جامعات إيران

أفادت وكالة رويترز أن طلابًا باكستانيين عائدين من إيران يوم الخميس قالوا إنهم سمعوا دويّ إطلاق نار وقصصًا عن أعمال شغب وعنف أثناء احتجازهم داخل الحرم الجامعي ومنعهم من مغادرة مساكنهم الجامعية مساءً.

الاحتجاجات في إيران

وتسعى القيادة الإيرانية إلى قمع أسوأ اضطرابات داخلية تشهدها البلاد منذ ثورتها عام 1979.

ومع تصاعد الاحتجاجات، تسعى طهران إلى ردع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديداته المتكررة بالتدخل لصالح المتظاهرين المناهضين للحكومة.

شهود عيان في إيران

وقال شاهنشاه، وهو طالب في جامعة أصفهان للعلوم الطبية، في مطار إسلام آباد: "كنا نجلس في الداخل ليلًا ونسمع دويّ إطلاق نار. الوضع هناك أشبه بأعمال شغب في كل مكان. الناس يموتون. ويتم استخدام القوة."

وأبلغ شاهنشاه رويترز أن طلاب الجامعة مُنعوا من مغادرة الحرم الجامعي وطُلب منهم البقاء في مساكنهم بعد الساعة الرابعة مساءً.

الفوضى تصل إلى المساجد والبنوك في إيران

وأضاف شاهنشاه: "لم يكن هناك أي شيء يحدث في الحرم الجامعي"، لكنه سمع خلال لقاءاته مع الإيرانيين قصصًا عن العنف والفوضى، لافتا إلى أن المناطق المحيطة، كالبنوك والمساجد، تضررت وأُضرمت فيها النيران... لذا كان الوضع سيئًا للغاية.

قال أرسلان، وهو طالب في سنته الأخيرة: "لم يُسمح لنا بمغادرة الجامعة. كانت أعمال الشغب تبدأ غالبًا في وقت متأخر من اليوم".

وأضاف أرسلان أنه لم يتمكن من التواصل مع عائلته بسبب انقطاع التيار الكهربائي، لكن "الآن بعد أن فُتحت خدمة الاتصالات الدولية، بدأ الطلاب بالتواصل مع ذويهم لأن آباءهم كانوا قلقين".

قالت ريمشا، التي كانت في منتصف امتحاناتها النهائية في أصفهان، لوكالة رويترز إن الطلاب الدوليين كانوا بأمان، موضحة "كان الإيرانيون يخبروننا، سواء كنا نتحدث عبر سناب شات أو نستقل سيارة أجرة، أن قصفًا قد وقع، وأن الغاز المسيل للدموع قد أُطلق، وأن عددًا كبيرًا من الناس قد قُتلوا".

وقال دبلوماسي باكستاني في طهران إن السفارة تتلقى اتصالات من العديد من الطلاب البالغ عددهم 3500 طالب في إيران لإرسال رسائل إلى عائلاتهم في الوطن:

وبما أنهم لا يملكون اتصالًا بالإنترنت لإجراء مكالمات عبر واتساب وشبكات التواصل الاجتماعي الأخرى، فإنهم يتصلون بالسفارة من أرقام هواتف محلية ويطلبون منا إبلاغ عائلاتهم.