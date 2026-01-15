قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الفلسطينية: اتفاق غزة خطوة تفضي إلى مسار سياسي يؤدي إلى دولة مستقلة
ضبط 5 متهمين في واقعة دهس مواطن لسائقي ديلفري بشوارع طنطا
الحكومة: صندوق مصر السيادي يحقق نموًا يتجاوز 90% في محفظة الأصول
آية سماحة: كنت مفترية في طفولتي .. وتسببت بإصابة شقيقتي | شاهد
نيران في المساجد والبنوك .. طلاب باكستانيون يروون رعب الاحتجاز داخل جامعات إيران
جوتيريش: رحبت باتفاق غزة .. وأكدت ضرورة دخول المساعدات الإنسانية الكافية
ليلة الإسراء والمعراج بدأت الآن.. اغتنمها بدعاء النبي و7 أعمال تُبدل أحزانك أفراحاً
الخارجية الكندية : وفاة مواطن على يد السلطات الإيرانية
تبكير للموظفين .. ما موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 ؟
طريقة عمل كفتة الدجاج وسلطة السماق
ماكرون يعلن إرسال وسائل برية وجوية وبحرية إضافية إلى جرينلاند خلال أيام
سحب قطع أراض مخالفة بـ حدائق أكتوبر | تفاصيل ثرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نيران في المساجد والبنوك .. طلاب باكستانيون يروون رعب الاحتجاز داخل جامعات إيران

الاحتجاجات في إيران
الاحتجاجات في إيران
ناصر السيد

أفادت وكالة رويترز أن طلابًا باكستانيين عائدين من إيران يوم الخميس قالوا إنهم سمعوا دويّ إطلاق نار وقصصًا عن أعمال شغب وعنف أثناء احتجازهم داخل الحرم الجامعي ومنعهم من مغادرة مساكنهم الجامعية مساءً.

الاحتجاجات في إيران

وتسعى القيادة الإيرانية إلى قمع أسوأ اضطرابات داخلية تشهدها البلاد منذ ثورتها عام 1979. 

ومع تصاعد الاحتجاجات، تسعى طهران إلى ردع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديداته المتكررة بالتدخل لصالح المتظاهرين المناهضين للحكومة.

شهود عيان في إيران

وقال شاهنشاه، وهو طالب في جامعة أصفهان للعلوم الطبية، في مطار إسلام آباد: "كنا نجلس في الداخل ليلًا ونسمع دويّ إطلاق نار. الوضع هناك أشبه بأعمال شغب في كل مكان. الناس يموتون. ويتم استخدام القوة."

وأبلغ شاهنشاه رويترز أن طلاب الجامعة مُنعوا من مغادرة الحرم الجامعي وطُلب منهم البقاء في مساكنهم بعد الساعة الرابعة مساءً.

الفوضى تصل إلى المساجد والبنوك في إيران

وأضاف شاهنشاه: "لم يكن هناك أي شيء يحدث في الحرم الجامعي"، لكنه سمع خلال لقاءاته مع الإيرانيين قصصًا عن العنف والفوضى، لافتا إلى أن المناطق المحيطة، كالبنوك والمساجد، تضررت وأُضرمت فيها النيران... لذا كان الوضع سيئًا للغاية.

قال أرسلان، وهو طالب في سنته الأخيرة: "لم يُسمح لنا بمغادرة الجامعة. كانت أعمال الشغب تبدأ غالبًا في وقت متأخر من اليوم".

وأضاف أرسلان أنه لم يتمكن من التواصل مع عائلته بسبب انقطاع التيار الكهربائي، لكن "الآن بعد أن فُتحت خدمة الاتصالات الدولية، بدأ الطلاب بالتواصل مع ذويهم لأن آباءهم كانوا قلقين".

قالت ريمشا، التي كانت في منتصف امتحاناتها النهائية في أصفهان، لوكالة رويترز إن الطلاب الدوليين كانوا بأمان، موضحة "كان الإيرانيون يخبروننا، سواء كنا نتحدث عبر سناب شات أو نستقل سيارة أجرة، أن قصفًا قد وقع، وأن الغاز المسيل للدموع قد أُطلق، وأن عددًا كبيرًا من الناس قد قُتلوا".

وقال دبلوماسي باكستاني في طهران إن السفارة تتلقى اتصالات من العديد من الطلاب البالغ عددهم 3500 طالب في إيران لإرسال رسائل إلى عائلاتهم في الوطن:

وبما أنهم لا يملكون اتصالًا بالإنترنت لإجراء مكالمات عبر واتساب وشبكات التواصل الاجتماعي الأخرى، فإنهم يتصلون بالسفارة من أرقام هواتف محلية ويطلبون منا إبلاغ عائلاتهم.

نيران في المساجد والبنوك المساجد والبنوك طلاب باكستانيون جامعات إيران الاحتجاجات في إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

الذهب

حطّم الأرقام .. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار الفترة المقبلة | فيديو

الذهب

أسعار الذهب في مصر... مفاجأة بعيار 21 اليوم الخميس

جروبات الغش

رغم إجراءات التأمين ومنع الموبايل ..جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية

عمرو اديب

كنا منتظرينها.. عمرو أديب يعلّق على سقوط منتخب مصر أمام السنغال

إكرامي

مش لاقى مبرر.. إكرامي يوجه انتقادا لاذعا لمحمد الشناوي

محمد صلاح وارني سلوت

يا للأسف.. سلوت يوجه رسالة لـ محمد صلاح بعد الهزيمة من السنغال

المغرب

المغرب والسنغال.. موعد نهائي كأس أمم أفريقيا 2025

ترشيحاتنا

ذكر الله

صلاة واحدة في ليلة الإسراء والمعراج تحقق الأمنيات المستحيلة وترى العجب في حياتك

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

ليلة الإسراء والمعراج بدأت الآن.. ردد 3 كلمات تجبر بخاطرك ويسخر الله لك الأرض ومن عليها

الدكتور المهندس مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء، الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف

رئيس مجلس الوزراء ينيب وزير الأوقاف في حضور مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية السادس والثلاثين

بالصور

تفاصيل لقاء محافظ الشرقية بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ الجدد.. صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد إصابة شيرين عبد الوهاب بالالتهاب الرئوي.. اعرف الأسباب وطرق الوقاية لتجنب المضاعفات

معلومات لا تعرفها عن الألتهاب الرئوي
معلومات لا تعرفها عن الألتهاب الرئوي
معلومات لا تعرفها عن الألتهاب الرئوي

رمضان 2026.. لقطات من كواليس مسلسل على قد الحب

كواليس مسلسل على قد الحب
كواليس مسلسل على قد الحب
كواليس مسلسل على قد الحب

الشرقية.. حملة للقضاء على ظاهرة نباشي القمامة في مدينة الزقازيق| صور

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

فيديو

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد