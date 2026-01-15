الصين تتطلع للعمل مع كندا لتعزيز النمو.. والجانبان يوقعان مذكرات تعاون

أعرب رئيس مجلس الدولة الصيني، لى تشيانغ، اليوم الخميس، عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع كندا في مختلف المجالات، وذلك خلال محادثات مع رئيس وزراء كندا مارك كارني في بكين أعقبها توقيع عدد من مذكرات التعاون.



وقال لي تشيانغ إن الصين ترغب في تعميق التعاون مع كندا في مجالات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الرقمية والزراعة الحديثة وعلوم الفضاء والتصنيع المتقدم والتمويل، من أجل تعزيز النمو الاقتصادي، وفي أعقاب المحادثات، شهد لي تشيانغ ومارك كارني توقيع عدد من مذكرات التعاون في مجالات التجارة والجمارك والطاقة والبناء والثقافة والأمن العام.



كما رحب المسؤول الصيني باستثمار المزيد من الشركات الكندية في الصين، معربا عن أمله في أن توفر كندا بيئة عمل عادلة للشركات الصينية التي تستثمر في كندا، وذلك حسبما أوردت شبكة تلفزيون "سي جي تي إن" الصينية.



وتوجه كارني في زيارة رسمية إلى الصين تمتد من 14 إلى 17 من يناير الجاري، وذلك تلبية لدعوة من رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، وهي أول رحلة يقوم بها رئيس وزراء كندي إلى الصين منذ ثماني سنوات.