الخارجية الكندية : وفاة مواطن على يد السلطات الإيرانية

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، عبر حسابها على منصة "إكس" يوم الخميس، عن وفاة مواطن كندي في إيران "على يد السلطات الإيرانية"، دون تقديم تفاصيل إضافية حول الحادث.

وفاة مواطن كندي في إيران

وقالت أناند: "يتواصل مسؤولو قنصليتنا مع عائلة الضحية في كندا، وأتقدم لهم بأحر التعازي في هذا الوقت العصيب".

ولم تكشف عن هوية الضحية أو تاريخ وفاته.

وأضافت أناند: "إن الاحتجاجات السلمية التي قام بها الشعب الإيراني - مطالبًا بإسماع صوته في مواجهة قمع النظام الإيراني وانتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان - دفعت النظام إلى الاستهتار الصارخ بحياة الإنسان". وأشارت إلى أنه "يجب أن يتوقف هذا العنف. كندا تدين وتدعو إلى وضع حد فوري لعنف النظام الإيراني."

ووفقًا لوكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (HRANA) الأمريكية، فقد قُتل أكثر من 2400 متظاهر منذ أن شنت إيران حملة قمع ضد الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي بدأت قبل ما يزيد قليلاً عن أسبوعين.