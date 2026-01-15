مقـ.تل موظف في الهلال الأحمر وإصابة 5 آخرين بشمال غرب إيران

أعلن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، يوم الخميس، عن مقتل أحد موظفي الهلال الأحمر المحلي وإصابة خمسة آخرين أثناء تأديتهم واجبهم في إيران، التي تشهد احتجاجات واسعة النطاق، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة فرانس برس.

الاحتجاجات في إيران

وأفاد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أن الحادث وقع في شمال غرب إيران في 10 يناير ، معربًا عن قلقه البالغ إزاء تداعيات الاضطرابات المستمرة.

وقال الاتحاد في بيان صادر عن مقره الرئيسي في جنيف:

يشعر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بحزن عميق لمقتل أمير علي لطيفي... وإصابة خمسة من زملائه في الجمعية، الذين كانوا جميعًا يؤدون واجبهم في محافظة جيلان، في 10 يناير.

وصرح متحدث باسم الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لوكالة فرانس برس بأنه في هذه المرحلة، "لا تتضح الصورة الكاملة لما حدث بالضبط"، بما في ذلك ما إذا كانت الوفيات والإصابات جزءًا من الحادث نفسه.

تقول منظمات حقوقية إن حملة القمع التي تشنها السلطات الإيرانية، والتي لا تتسامح مطلقاً مع المعارضة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 3428 شخصاً.

كما تتهم هذه المنظمات قادة البلاد ذوي التوجهات الدينية باستغلال انقطاع الإنترنت للتغطية على وحشية هذه الحملة.

الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر هو أكبر شبكة إنسانية في العالم، ويضم أكثر من 17 مليون متطوع في أكثر من 191 دولة.