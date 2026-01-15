حصار فنزويلا.. الجيش الأمريكي يصادر ناقلة النفط فيرونيكا في البحر الكاريبي

أفادت القيادة الجنوبية الأمريكية، عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، بأن الولايات المتحدة صادرت ناقلة نفط أخرى في البحر الكاريبي يوم الخميس، في إطار جهودها المستمرة لفرض سيطرتها على تدفق النفط من وإلى فنزويلا.

الجيش الأمريكي يصادر ناقلة نفط

وقالت القيادة الجنوبية الأمريكية: "لن يخرج من فنزويلا إلا النفط الذي يتم تنسيقه بشكل سليم وقانوني"، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وتمت عملية مصادرة الناقلة، المسماة "فيرونيكا"، من قبل فرقة العمل المشتركة "ساوثرن سبير" بالتنسيق مع خفر السواحل الأمريكي ووزارة العدل.

وقبل عملية الخميس، كانت الولايات المتحدة قد استولت على خمس ناقلات نفط خاضعة للعقوبات منذ أوائل ديسمبر.