الحكومة: صندوق مصر السيادي يحقق نموًا يتجاوز 90% في محفظة الأصول
آية سماحة: كنت مفترية في طفولتي .. وتسببت بإصابة شقيقتي | شاهد
نيران في المساجد والبنوك .. طلاب باكستانيون يروون رعب الاحتجاز داخل جامعات إيران
جوتيريش: رحبت باتفاق غزة .. وأكدت ضرورة دخول المساعدات الإنسانية الكافية
ليلة الإسراء والمعراج بدأت الآن.. اغتنمها بدعاء النبي و7 أعمال تُبدل أحزانك أفراحاً
الخارجية الكندية : وفاة مواطن على يد السلطات الإيرانية
تبكير للموظفين .. ما موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 ؟
طريقة عمل كفتة الدجاج وسلطة السماق
ماكرون يعلن إرسال وسائل برية وجوية وبحرية إضافية إلى جرينلاند خلال أيام
سحب قطع أراض مخالفة بـ حدائق أكتوبر | تفاصيل ثرية
مصادر تكشف لـ صدى البلد حقيقة إجراء تعديل وزاري
طفرة في الصادرات الزراعية المصرية.. وفتح 25 سوقًا جديدًا في 2025| تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الكرملين يحذر زيلينسكي: نافذة التفاوض بين روسيا وأوكرانيا تضيق

بيسكوف
بيسكوف
قسم الخارجي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، يوم الخميس أن نافذة التفاوض بين روسيا وأوكرانيا بشأن وقف الحرب تضيق، مشيرا إلى أن الوضع يتدهور يوما بعد يوم بالنسبة للنظام في كييف.

المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

وحذر المتحدث بإسم الكرملين، من أن نافذة التفاوض مع روسيا بشأن إنهاء الحرب المتواصلة منذ نحو أربعة أعوام تضيق، داعيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى حسم موقفه بشأن الجهود التي تقودها الولايات المتحدة، بحسب ما أفادت به وكالة فرانس برس.

وأضاف بيسكوف، في مؤتمر صحفي أن الوضع يتدهور يوما بعد يوم بالنسبة إلى نظام كييف، والنافذة المتاحة لاتخاذ قراراته تضيق.. حان الوقت لأن يتحمل زيلينسكي مسؤولياته ويتخذ القرار المناسب.

وفي نفس السياق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه يجب التوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا بأسرع وقت ممكن.

وقال بوتين: موسكو تسعى جاهدة لتحقيق سلام طويل الأمد يضمن الأمن للجميع وتأمل أن يدركوا ذلك في كييف أيضا".

الكرملين يحذر زيلينسكي الكرملين زيلينسكي نافذة التفاوض روسيا وأوكرانيا بيسكوف

بالصور

تفاصيل لقاء محافظ الشرقية بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ الجدد.. صور

محافظ الشرقية

بعد إصابة شيرين عبد الوهاب بالالتهاب الرئوي.. اعرف الأسباب وطرق الوقاية لتجنب المضاعفات

معلومات لا تعرفها عن الألتهاب الرئوي

رمضان 2026.. لقطات من كواليس مسلسل على قد الحب

كواليس مسلسل على قد الحب

الشرقية.. حملة للقضاء على ظاهرة نباشي القمامة في مدينة الزقازيق| صور

حملة مكبرة

فيديو

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

