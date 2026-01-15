الكرملين يحذر زيلينسكي: نافذة التفاوض بين روسيا وأوكرانيا تضيق

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، يوم الخميس أن نافذة التفاوض بين روسيا وأوكرانيا بشأن وقف الحرب تضيق، مشيرا إلى أن الوضع يتدهور يوما بعد يوم بالنسبة للنظام في كييف.

المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

وحذر المتحدث بإسم الكرملين، من أن نافذة التفاوض مع روسيا بشأن إنهاء الحرب المتواصلة منذ نحو أربعة أعوام تضيق، داعيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى حسم موقفه بشأن الجهود التي تقودها الولايات المتحدة، بحسب ما أفادت به وكالة فرانس برس.

وأضاف بيسكوف، في مؤتمر صحفي أن الوضع يتدهور يوما بعد يوم بالنسبة إلى نظام كييف، والنافذة المتاحة لاتخاذ قراراته تضيق.. حان الوقت لأن يتحمل زيلينسكي مسؤولياته ويتخذ القرار المناسب.

وفي نفس السياق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه يجب التوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا بأسرع وقت ممكن.

وقال بوتين: موسكو تسعى جاهدة لتحقيق سلام طويل الأمد يضمن الأمن للجميع وتأمل أن يدركوا ذلك في كييف أيضا".