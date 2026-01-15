شاهد | حريق في ملعب أرامكو بالسعودية

شهد ملعب أرامكو في السعودية، حريق محدود حيث تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة عليه خلال 10 دقائق دون وقوع أي إصابات.

حريق في ملعب أرامكو

وأفادت وسائل إعلام سعودية، أن حريق ملعب أرامكو، نشب في أحد جوانب الهيكل المعدني للملعب، التي تصاعد الدخان منها وباشرت فرق الطوارئ المتخصصة مهامها بالموقع، متبعةً بروتوكولات السلامة الصارمة التي تفرضها أرامكو السعودية في مشاريعها الكبرى لضمان السيطرة الفورية على الحوادث العارضة.

وبعد السيطرة على الحريق في ملعب أرامكو، عادت الفرق الفنية مرة أخرى لمباشرة أعمالها في المشروع الحيوي وفق الجداول الزمنية المحددة دون أي معوقات.

وتنشئ السعودية ملعب أرامكو ليكون أحد الاستادات التي تستضيف مباريات كأس العالم 2034 التي فازت السعودية بنتظيمها.