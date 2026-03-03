أحمد عبد الحميد: لولا الشغل كان هيجيلي اكتئاب شديد بعد الصعوبات

كشف الفنان أحمد عبد الحميد عن كواليس مرحلة صعبة في حياته الشخصية، مؤكدًا أن العمل كان طوق النجاة بالنسبة له بعد الأزمات التي مر بها.

وخلال تصريحات إذاعية، قال عبد الحميد: «لولا الشغل كان ممكن يجيني اكتئاب شديد بعد الصعوبات اللي حصلتلي في حياتي، خاصة بعد وفاة والدي وبنتي»، مشيرًا إلى أن انشغاله بالفن ساعده على تجاوز تلك المحنة الصعبة واستعادة توازنه النفسي تدريجيًا ويحاول التجاوز إلى الآن.

ويشارك أحمد عبد الحميد في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل «إفراج»، حيث يواصل تألقه في عمل درامي جديد يجمع نخبة من النجوم.

مسلسل «إفراج» من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي، وبطولة النجم عمرو سعد، إلى جانب تارا عماد، حاتم صلاح، أحمد عبد الحميد، سما إبراهيم، دنيا ماهر، عبد العزيز مخيون، وعلاء مرسي.

