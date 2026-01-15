قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحكومة: صندوق مصر السيادي يحقق نموًا يتجاوز 90% في محفظة الأصول
آية سماحة: كنت مفترية في طفولتي .. وتسببت بإصابة شقيقتي | شاهد
نيران في المساجد والبنوك .. طلاب باكستانيون يروون رعب الاحتجاز داخل جامعات إيران
جوتيريش: رحبت باتفاق غزة .. وأكدت ضرورة دخول المساعدات الإنسانية الكافية
ليلة الإسراء والمعراج بدأت الآن.. اغتنمها بدعاء النبي و7 أعمال تُبدل أحزانك أفراحاً
الخارجية الكندية : وفاة مواطن على يد السلطات الإيرانية
تبكير للموظفين .. ما موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 ؟
طريقة عمل كفتة الدجاج وسلطة السماق
ماكرون يعلن إرسال وسائل برية وجوية وبحرية إضافية إلى جرينلاند خلال أيام
سحب قطع أراض مخالفة بـ حدائق أكتوبر | تفاصيل ثرية
مصادر تكشف لـ صدى البلد حقيقة إجراء تعديل وزاري
طفرة في الصادرات الزراعية المصرية.. وفتح 25 سوقًا جديدًا في 2025| تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

صاحب أكبر عضلات .. وفاة "باباي البرازيلي" بسبب حقن الزيوت | شاهد

قسم الخارجي

توفي لاعب كمال الأجسام البرازيلي الشهير، الملقب بـ"باباي الواقعي"، بشكل مأساوي، حيث ادعى أرليندو دي سوزا، البالغ من العمر 55 عامًا، والذي اشتهر سابقًا بامتلاكه أكبر عضلات ذراع في البرازيل، أنه بنى جسده باستخدام حقن الزيت.

وفاة باباي البرازيلي 

توفي الرجل مفتول العضلات نتيجة مشاكل في الكلى بعد دخوله المستشفى في عيد الميلاد، بحسب ما أفادت به صحيفة "ذا صن" البريطانية.

تصدر رافع الأثقال عناوين الصحف العالمية عندما بلغ محيط عضلات ذراعه 29 بوصة.

ذكرت التقارير في ذلك الوقت أن عضلاته كانت نتاج مزيج تناوله بنفسه، مكون من زيت معدني وكحول، وهو مزيج يُعرف باسم "سينثول".

على الرغم من مظهرها، لم تزد عضلاته من قوته.

في حديثها لوسائل الإعلام المحلية، قالت ابنة أخت دي سوزا إن إحدى كليتيه توقفت عن العمل خلال أسبوع عيد الميلاد.

وأضافت: "بدأت رئتاه تمتلئان بالسوائل".

وتابعت: "لم يتمكن حتى من الوصول إلى جلسة غسيل الكلى لأنه أصيب بسكتة قلبية".

وأوضحت: "لم تصدر شهادة الوفاة بعد، لكنني أعتقد أن السبب هو فشل العديد من الأعضاء".

وكان الأطباء قد حذروا دي سوزا سابقًا من العواقب المحتملة لحقنه المتكرر، والتي شملت خراجات قد تؤدي إلى بتر الأطراف، بل وحتى الموت.

قبل ما يزيد قليلاً عن عقد من الزمان، صرّح لاعب كمال الأجسام لوسائل الإعلام البريطانية بأنه فقد صديقًا له يُدعى باولينيو، والذي كان يشارك أيضًا في هذه الأساليب الخطيرة.

وقال: "شعرت بحزن شديد لوفاته".

وأضاف: "لقد تناولها، وتناولتها أنا أيضًا، لكنه تجاوز الحد. أنصح الجميع بعدم تناول هذا الزيت، مضيفا "توقفتُ عن تناوله، وأشياء أخرى أيضاً، لكن تبقى لديّ رغبةٌ دائمةٌ في العودة إليه. مع ذلك، ما زلتُ أُسيطر على نفسي حتى اليوم".

أكبر عضلات باباي البرازيلي حقن الزيوت كمال الأجسام أرليندو دي سوزا استخدام حقن الزيت

