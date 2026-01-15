صاحب أكبر عضلات .. وفاة "باباي البرازيلي" بسبب حقن الزيوت | شاهد

توفي لاعب كمال الأجسام البرازيلي الشهير، الملقب بـ"باباي الواقعي"، بشكل مأساوي، حيث ادعى أرليندو دي سوزا، البالغ من العمر 55 عامًا، والذي اشتهر سابقًا بامتلاكه أكبر عضلات ذراع في البرازيل، أنه بنى جسده باستخدام حقن الزيت.

وفاة باباي البرازيلي

توفي الرجل مفتول العضلات نتيجة مشاكل في الكلى بعد دخوله المستشفى في عيد الميلاد، بحسب ما أفادت به صحيفة "ذا صن" البريطانية.

تصدر رافع الأثقال عناوين الصحف العالمية عندما بلغ محيط عضلات ذراعه 29 بوصة.

ذكرت التقارير في ذلك الوقت أن عضلاته كانت نتاج مزيج تناوله بنفسه، مكون من زيت معدني وكحول، وهو مزيج يُعرف باسم "سينثول".

على الرغم من مظهرها، لم تزد عضلاته من قوته.

في حديثها لوسائل الإعلام المحلية، قالت ابنة أخت دي سوزا إن إحدى كليتيه توقفت عن العمل خلال أسبوع عيد الميلاد.

وأضافت: "بدأت رئتاه تمتلئان بالسوائل".

وتابعت: "لم يتمكن حتى من الوصول إلى جلسة غسيل الكلى لأنه أصيب بسكتة قلبية".

وأوضحت: "لم تصدر شهادة الوفاة بعد، لكنني أعتقد أن السبب هو فشل العديد من الأعضاء".

وكان الأطباء قد حذروا دي سوزا سابقًا من العواقب المحتملة لحقنه المتكرر، والتي شملت خراجات قد تؤدي إلى بتر الأطراف، بل وحتى الموت.

قبل ما يزيد قليلاً عن عقد من الزمان، صرّح لاعب كمال الأجسام لوسائل الإعلام البريطانية بأنه فقد صديقًا له يُدعى باولينيو، والذي كان يشارك أيضًا في هذه الأساليب الخطيرة.

وقال: "شعرت بحزن شديد لوفاته".

وأضاف: "لقد تناولها، وتناولتها أنا أيضًا، لكنه تجاوز الحد. أنصح الجميع بعدم تناول هذا الزيت، مضيفا "توقفتُ عن تناوله، وأشياء أخرى أيضاً، لكن تبقى لديّ رغبةٌ دائمةٌ في العودة إليه. مع ذلك، ما زلتُ أُسيطر على نفسي حتى اليوم".