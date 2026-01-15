قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وزير الخارجية: أهمية التعاون مع أستراليا لخبرتها في دعم المشروعات

فرناس حفظي

استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الخميس ١٥ يناير، د. آن علي، وزيرة المشروعات الصغيرة والتنمية الدولية والشئون متعددة الثقافات الأسترالية.

أعرب الوزير عبد العاطي خلال اللقاء عن الاعتزاز بالعلاقات المتميزة التي تجمع مصر وأستراليا، مؤكدا الحرص على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية، التي شهدت زخما سياسيا متناميا مؤخرا، لا سيما مع الاحتفال بمرور خمسة وسبعين عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. 

وأعرب وزير الخارجية عن التطلع إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بما يعكس مستوى العلاقات الثنائية المتميزة، مستعرضا حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية بهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص. 

كما أكد الاهتمام بتهيئة بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالنظر لدورها المحوري في توفير فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني، مشددا على أهمية التعاون مع أستراليا كشريك يتمتع بخبرات في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

كما أعرب الوزير عن التطلع إلى تفعيل برامج التدريب والتعاون المؤسسي بين الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية في البلدين، بما يتيح تبادل الخبرات في مجالات ربط المشروعات الصغيرة بسلاسل الإمداد، والتعليم والابتكار والتكنولوجيا، ودعم ريادة الاعمال.

وأشار د. بدر عبد العاطي إلى أهمية جذب الاستثمارات الأسترالية في القطاعات الحيوية ذات الأولوية للبلدين، مثل التعدين، والطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، وإدارة المياه، وإنتاج المحاصيل الزراعية المقاومة للجفاف، والثروة الحيوانية، مؤكدًا أن الموقع الجغرافي لمصر وقدراتها المؤسسية يؤهلها للقيام بدور محوري في تنفيذ برامج تنموية واقتصادية ذات بعد إقليمي، ولا سيما في أفريقيا والشرق الأوسط.

كما تطرق وزير الخارجية إلى أهمية تعزيز التعاون الثلاثي في مجال بناء القدرات المؤسسية للجهات الوطنية بين مصر وأستراليا والدول الأفريقية، من خلال التدريب ونقل الخبرات عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، على غرار البرامج والمشروعات التنموية المشتركة القائمة بالفعل بين مصر وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية، بما يسهم في تعظيم الأثر التنموي على المستويين الإقليمي والدولي.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وزيرة المشروعات الصغيرة والتنمية الدولية مصر أستراليا وزير الخارجية آن علي وزيرة المشروعات الصغيرة والتنمية الدولية والشئون متعددة الثقافات الأسترالية

