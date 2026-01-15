أبو الغيط يناقش تطورات خطة السلام في غزة مع وزير خارجية الهند | صور

استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، كيرتي فاردان سينج وزير الدولة للشئون الخارجية والبيئة والغابات وتغير المناخ بالهند، في إطار زيارته الرسمية لمصر .

وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن الجانبين بحثا آخر التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة لاسيما مع إعلان المرحلة الثانية من خطة السلام وتشكيل مجلس السلام ولجنة إدارة غزة، إضافة إلى آخر التطورات في المنطقة.

وأضاف رشدي، أن أبو الغيط أعرب عن سعادته وتطلعه للزيارة المرتقبة التي من المقرر أن يقوم بها للعاصمة الهندية نهاية شهر يناير الجاري، لحضور الدورة الثانية من الاجتماع الوزاري العربي الهندي، مشيراً إلى أن الاجتماع يمثل فرصة مهمة لتعزيز العلاقات العربية الهندية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وأكد أبو الغيط الأهمية الكبيرة التي توليها الجامعة العربية لتطوير العلاقات التاريخية بين الدول العربية والهند، لاسيما في إطار المنتدى العربي الهندي، الذي شهد تطوراً ملحوظاً في مختلف المجالات.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن أبو الغيط أعرب عن تطلع الجامعة العربية إلى تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين الجانبين العربي والهندي في القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الدولية، مثمناً في الوقت ذاته موقف الهند الداعم لحل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية.

وأشاد الوزير بدور الجامعة العربية في دعم جهود السلام والاستقرار بالمنطقة.

أحمد أبو الغيط وكيرتي فاردان سينج

