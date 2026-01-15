وزير الخارجية الإيراني: الاضطرابات انتهت والبلاد تحت السيطرة الكاملة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، نقلًا عن وزير الخارجية الإيراني، أن الاضطرابات التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية انتهت تماما، مؤكدًا أن الأوضاع باتت تحت السيطرة الكاملة.

رسائل طمأنة بشأن الاستقرار

وأوضح الوزير أن مؤسسات الدولة تواصل أداء مهامها للحفاظ على الأمن والاستقرار، مشيرًا إلى أن الوضع الداخلي مستقر ولا توجد مخاوف حالية.

متابعة إقليمية ودولية للتطورات

تأتي هذه التصريحات في ظل متابعة إقليمية ودولية لما تشهده إيران من تطورات، وسط ترقب لانعكاسات المرحلة المقبلة على الأوضاع الداخلية والخارجية.