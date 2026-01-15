قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البيت الأبيض: ترامب يلتقي الرئيس السيسي في دافوس الأسبوع المقبل
الأزمة الإيرانية.. ضغوط خارجية وعقوبات أمريكية تثقل كاهل الشعب
أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟
وزير الخارجية الإيراني: ليس لدينا أي نية لإعدام الناس شنقاً
إيران تمدد إغلاق مجالها الجوي
القضية التاسعة.. فيفا يوقف قيد الزمالك 3 فترات جديدة
الولايات المتحدة تحرك مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية نحو الشرق الأوسط
ترامب عن رضا بهلوي: يبدو لطيفاً لكن لست متأكداً من أنهم سيقبلونه كزعيم في إيران
التفاصيل الكاملة لبرنامج الماجستير المهني في إدارة البنوك (MBA) من تجارة عين شمس
مفتاح سري قبل أول رسالة .. واتساب يُغيّر قواعد المُحادثات
الفترة القادمة حاسمة.. أبو ريدة يفاجئ اللاعبين عقب هزيمة منتخب مصر
ترامب يبلغ فريقه: أريد عملاً عسكرياً سريعاً وحاسماً ضد إيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وزير الخارجية الإيراني: ليس لدينا أي نية لإعدام الناس شنقاً

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني
فرناس حفظي

صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مقابلة مع قناة فوكس نيوز بأن بلاده لا تنوي إعدام أي شخص شنقاً، وذلك وسط احتجاجات واسعة النطاق في الجمهورية الإسلامية. 

وقال عراقجي: "أستطيع أن أؤكد أنني متأكد تماماً من عدم وجود أي خطط لتنفيذ عمليات إعدام شنقاً".

وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، لقناة فوكس نيوز بأن المرشد الأعلى في إيران يتمتع بصحة جيدة، ويملك السيطرة الكاملة على شؤون البلاد، ويحظى بتأييد ودعم شعبي واسع.

وفي وقت سابق، نشر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، تحذيرا عبر منصة "إكس" من استمرار ما وصفه بالمحاولات الإسرائيلية لجر الولايات المتحدة إلى حرب مباشرة مع إيران.

وقال الوزير في منشوره: "إسرائيل حاولت دائما جر أمريكا إلى حرب بالنيابة عنها. لكن هذه المرة، وبشكل مدهش، تقول الجزء المخفي من كلامها بصوت عال".

وأضاف، في إشارة إلى الاضطرابات الداخلية السابقة: "الآن وقد غرقت شوارعنا بالدماء، تعلن إسرائيل بصراحة وبفخر أنها زودت المحتجين بأسلحة نارية وأن هذا هو سبب سقوط مئات القتلى".

وختم منشوره بتوجيه رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلاً: "يجب أن يعرف الرئيس ترامب الآن أين يتوجه لوقف إراقة الدماء".


 

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي شنقاً إعدام الجمهورية الإسلامية

