إيران تمدد إغلاق مجالها الجوي

مددت إيران إغلاق مجالها الجوي حتى الساعة 5:30 صباحاً بتوقيت إسرائيل.

وفي وقت سابق، أعلن موقع Flightradar24 المتخصص في تتبع حركة الطيران، يوم الأربعاء، أن إيران قررت إغلاق مجالها الجوي أمام معظم الرحلات الجوية لفترة مؤقتة، مع استثناء الرحلات الدولية من وإلى البلاد بعد الحصول على إذن مسبق، وأوضح الموقع أن الإجراء سيستمر لمدة تزيد قليلًا عن ساعتين.

وفي وقت سابق، أصدر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، تعليمات بتعزيز الجاهزية الدفاعية في مختلف التشكيلات العسكرية، في وقت تتزايد فيه الشائعات والتقديرات بشأن هجوم أمريكي متوقع على إيران.