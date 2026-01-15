قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران تمدد إغلاق مجالها الجوي
القضية التاسعة.. فيفا يوقف قيد الزمالك 3 فترات جديدة
الولايات المتحدة تحرك مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية نحو الشرق الأوسط
ترامب عن رضا بهلوي: يبدو لطيفاً لكن لست متأكداً من أنهم سيقبلونه كزعيم في إيران
التفاصيل الكاملة لبرنامج الماجستير المهني في إدارة البنوك (MBA) من تجارة عين شمس
مفتاح سري قبل أول رسالة .. واتساب يُغيّر قواعد المُحادثات
الفترة القادمة حاسمة.. أبو ريدة يفاجئ اللاعبين عقب هزيمة منتخب مصر
ترامب يبلغ فريقه: أريد عملاً عسكرياً سريعاً وحاسماً ضد إيران
اجعل بداية اليوم مباركة.. دعاء فجر 26 من شهر رجب لفك الكرب وتيسير الأمور
سعر ومواصفات «بروتون جين2» بسوق المُستعملة
خريطة الأمطار والضباب.. القاهرة والوجه البحري في قلب تقلبات الطقس
إصابة بالخلفية.. محمد أضا يكشف سر تغيير فتوح في مباراة السنغال
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

إيران تمدد إغلاق مجالها الجوي

علم إيران
علم إيران
فرناس حفظي

مددت إيران إغلاق مجالها الجوي حتى الساعة 5:30 صباحاً بتوقيت إسرائيل.

وفي وقت سابق، أعلن موقع Flightradar24 المتخصص في تتبع حركة الطيران، يوم الأربعاء، أن إيران قررت إغلاق مجالها الجوي أمام معظم الرحلات الجوية لفترة مؤقتة، مع استثناء الرحلات الدولية من وإلى البلاد بعد الحصول على إذن مسبق، وأوضح الموقع أن الإجراء سيستمر لمدة تزيد قليلًا عن ساعتين.

وفي وقت سابق، أصدر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، تعليمات بتعزيز الجاهزية الدفاعية في مختلف التشكيلات العسكرية، في وقت تتزايد فيه الشائعات والتقديرات بشأن هجوم أمريكي متوقع على إيران.

إيران إسرائيل إغلاق مجالها الجوي حركة الطيران الرحلات الدولية

وزير التعليم

أول رد من التعليم على أنباء إحالة الوزير للمحاكمة الجنائية

محمد صلاح

اتفرج مجانا.. 3 قنوات تنقل مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

مصر و السنغال

ماتش مصر والسنغال ببلاش.. القنوات المجانية الناقلة للمبارة في نصف نهائي الكان

تردد قناة الجزائرية الأرضية

مصر تواجه السنغال اليوم.. تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة للمباراة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل لطلاب الثانوية العامة 2026 بشأن امتحان اللغة الإنجليزية

منتخب مصر والسنغال

ماتش مصر والسنغال.. اتفرج ببلاش على القنوات الناقلة مجانا

حسام حسن

طالب بتدخل الفيفا.. 8 تصريحات نارية لحسام حسن بعد الخسارة أمام السنغال

فتاة قنا

ماتت من الجوع.. كيف أنهى الأب حياة فتاة قنا في غرفة مغلقة؟

النائب العام يستقبل رئيس الاستئناف لنيابة استئناف أسيوط لعرض الكشوف ربع السنوية بدائرة نيابته

النائب العام يستقبل رئيس الاستئناف لنيابة أسيوط لعرض الكشوف ربع السنوية بدائرة نيابته

الواقعة

حادث تصادم .. الداخلية تكشف حقيقة الادعاء بتعدّى رجل شرطة على مواطن بالقاهرة

اسعاف

مصرع شابين فى حادث انقلاب دراجة نارية بنجع حمادي

بالصور

يمنع السرطان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القلقاس؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القلقاس؟
عرض 62 سيارة لـ 11 علامة من ستيلانس في معرض بروكسل للسيارات

ستيلانتس
بإطلالة ملفتة.. ساندي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

ساندى تثير الجدل فى احدث ظهور لها
سعر ومواصفات «بروتون جين2» بسوق المُستعملة

بروتون جين 2
فيديو

رامى إمام

رامى إمام يعلق على جدل الممثل الأعلى أجرا: هزار ومنافسة شريفة .. فيديو

ويزو بشكل جديد

محدش عرفها .. ظهور مفاجئ لويزو بعد فقدانها الشديد للوزن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

