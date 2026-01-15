قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار العالم

طبول الحرب تدق.. تأهب دولي وإغلاق أجواء ومغادرة بعثات مع تصاعد التوقعات بضربة ضد إيران خلال ساعات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وانتشار تقارير متضاربة حول احتمال توجيه ضربة أمريكية وشيكة على إيران، ارتفعت حالة التأهب في الشرق الأوسط إلى أعلى مستوياتها، أغلقت إيران مجالها الجوي أمام معظم الرحلات، وأعلنت شركات الطيران تعديل جداول رحلاتها، فيما فتحت السلطات الإسرائيلية الملاجئ العامة تحسبًا لأي تطورات محتملة.

إجراءات عاجلة 

 في الوقت نفسه، أعلنت الولايات المتحدة والدول الأوروبية اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية مواطنيها، وسط معلومات متبادلة عن توقف عمليات القتل في إيران، وتحذيرات من أي تصعيد محتمل قد يشعل شرارة مواجهة واسعة النطاق.

استعدادات عسكرية إسرائيلية 

 أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد إيفي دافرين، مساء الأربعاء، أنه على دراية بما نُشر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مؤكداً أن الجيش يتابع التطورات عن كثب، وأن رئيس الأركان أجرى تقييمات مستمرة للوضع، وأصدر تعليماته بتعزيز الجاهزية الدفاعية في جميع التشكيلات. 

وأضاف دافرين: "أكرر طلبي، اعتمدوا فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الجيش، وامتنعوا عن نشر الشائعات التي قد تثير قلق الجمهور. في هذه المرحلة، لا يوجد أي تغيير في السياسة الدفاعية. الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد وسيواصل العمل بمسؤولية لحماية أمن مواطني الدولة، وسأوافيكم بأي مستجدات حال حدوث أي تغييرات."

غلق المجال الجوي الإيراني 

وفي السياق نفسه، أفاد موقع تتبع الرحلات الجوية Flightradar24 بأن إيران أغلقت مجالها الجوي أمام جميع الرحلات الجوية، باستثناء الرحلات الدولية من وإلى البلاد التي حصلت على إذن بذلك.

إلغاء الرحلات الجوية من و إلى إسرائيل


أدى انتشار التقارير المتعددة حول احتمال ضربة عسكرية لإيران إلى تغيير جدول الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل. وأعلنت شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا"، الناقل الوطني، مساء اليوم إلغاء الرحلات الليلية من وإلى مطار بن غوريون حتى يوم الاثنين، موضحة أن المجموعة تتابع الوضع عن كثب وستواصل تقييمه في الأيام المقبلة. وجاء في بيان صادر عن المجموعة التي تضم شركات "لوفتهانزا"، و"سويس"، والخطوط الجوية النمساوية، و"بروكسل إيرلاينز"، و"يورووينغز": "نظراً للوضع في الشرق الأوسط، ستستمر الرحلات الجوية من وإلى تل أبيب كرحلات نهارية فقط، بدءاً من 15 يناير وحتى 19 يناير." 

وأوضح المتحدث أن هذا التغيير يهدف إلى تمكين أطقم الطائرات من العودة إلى قواعدها دون الحاجة للمبيت في إسرائيل، وقد يتم إلغاء بعض الرحلات، وسيتم نقل الركاب المتأثرين إلى رحلات بديلة مع إخطارهم مسبقاً، كما يمكن للركاب تعديل مواعيد رحلاتهم إلى تواريخ لاحقة، مؤكداً أن سلامة الركاب وأفراد الطاقم هي الأولوية القصوى.
من جانبها، أعلنت هيئة المطارات أن المطارات تعمل حالياً كالمعتاد دون تغييرات، مع التنويه بضرورة متابعة شركات الطيران باستمرار، وسيتم نشر أي تحديث رسمي حال حدوثه.

فتح الملاجئ في إسرائيل 

كما أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن السلطات المحلية في عدة مدن رئيسية بدأت برفع حالة التأهب القصوى، حيث أعلنت بلدية رعنانا، شمال تل أبيب، وبلدية كريات غات، في الجنوب،  عن فتح الملاجئ العامة أمام السكان بشكل فوري.

 و أكدت "القناة 12" العبرية، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة ستبلغ إسرائيل بموعد العملية في إيران قبل تنفيذها بساعات.

مغادرة إيران 

ودعت وزارة  الخارجية الألمانية المواطنين الألمان إلى مغادرة إيران، بحسب تقارير وسائل إعلام عالمية.

كما أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان نشرته اليوم أنها تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورا على خلفية الاحتجاجات التي تعصف بهذه الدولة.

وفي سياق متصل ، أفادت وكالة الأنباء رويترز، بأن بريطانيا تسحب أفرادها من القواعد العسكرية في قطر.

ومن جانبه أكد مكتب الإعلام الدولي بقطر مغادرة أفراد لقاعدة العديد ضمن الإجراءات المتخذة في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة.

وقال مكتب الإعلام الدولي بقطر: دولة قطر تواصل اتخاذ الإجراءات لضمان أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

ونقلت وكالة "رويترز"  عن ثلاثة دبلوماسيين القول بأنه تم إصدار أوامر لعدد من العسكريين بمغادرة قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر بحلول مساء اليوم الأربعاء.

وأظهر تطبيق فلايت رادار 6 طائرات أمريكية للتزود بالوقود جوا من طراز KC-135 تقلع من قاعدة العديد الجوية في قطر، حسب سكاي نيوز عربية.

وأفاد مسئولون أوروبيون أن التدخل العسكري الأمريكي في إيران أمر مرجح، مشيرة إلى أنه قد يحدث خلال الـ 24 ساعة القادمة، حسب ما نقلته وكالة "رويترز".
 

تصريحات الرئيس الأمريكي 

في سياق متصل، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه تلقى معلومات من "مصدر موثوق" تفيد بتوقف عمليات القتل في إيران وأن طهران لا تخطط لأي عمليات إعدام، فردية أو جماعية، مؤكداً أن المعلومات كانت حاسمة لكنه سيواصل متابعة الوضع لمعرفة مغزاه.

وأشار ترامب إلى أن إيران كانت تعتزم تنفيذ يوم إعدام بحق المتظاهرين الذين اعتُقلوا خلال أعمال الشغب، لكنها تراجعت عن ذلك، وأضاف: "إذا حدث ذلك، فسنغضب جميعاً بشدة".

 وعند سؤاله عن مصدر المعلومات، أجاب بأنها وصلت إلى الولايات المتحدة من مصادر مهمة “من الجانب الآخر”.

وأضاف: "آمل أن يكون ذلك صحيحاً"، وعند سؤاله عما إذا كانت هذه التطورات تعني التخلي عن احتمال القيام بعمل عسكري ضد إيران، كرر أن العمليات التنفيذية لعمليات الإعدام لا توجد حالياً دون الإجابة المباشرة عن مسألة التحرك العسكري.

تقارير متضاربة حول التحرك الأمريكي 

وقد سبق أن نُشرت تقارير متضاربة حول التحرك الأمريكي المتوقع في إيران وتوقيته، حيث صرحت مصادر أوروبية رسمية لوكالة رويترز بأن الضربة الأمريكية قد تحدث خلال 24 ساعة، بينما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن التحرك المتوقع قد يتم خلال أيام قليلة على الأقل، مع احتمال أن يشمل هجوماً إلكترونياً أو استهداف جهاز الأمن الداخلي الإيراني المسؤول عن استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين، مشيرة إلى أن أي تحرك أمريكي قد يثير رد فعل إيراني قوياً.

