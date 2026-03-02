هجوم إيراني بمسيرتين يستهدف مصنعًا في قطر

قالت وزارة الدفاع القطرية إن هجوما إيرانيا بمسيرتين استهدف مصنعًا ومرافق للطاقة في مدينة رأس لفان الصناعية.

كما قالت وزارة الدفاع القطرية في بيان، الاثنين، إن هجوماً بمسيرتين من إيران، استهدف أحد خزانات المياه وأيضاً مرافق للطاقة.

وجاء في البيان، أن "دولة قطر تعرضت لهجوم بمسيرتين من الجمهورية الإيرانية، استهدفت كل من أحد خزانات المياه التابع لمصنع من مصانع مسيعيد للطاقة، والأخرى استهدفت أحد مرافق الطاقة في مدينة رأس لفان الصناعية، التابعة لقطر للطاقة، دون وقوع خسائر بشرية".

وأضافت الوزراة أنه "سيتم حصر جميع الأضرار والخسائر جراء وقوع الهجوم من قبل الجهات ذات الاختصاص".

قال المتحدث باسم قيادة خاتم الأنبياء في إيران أن القاعدة الأمريكية في علي السالم بالكويت أخرجت عن الخدمة.



كما قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي ردًا على سؤال بشأن إمكانية استئناف المفاوضات مع الحكومة الأمريكية: "كنا في مناسبتين في خضم مفاوضات مع الحكومة الأمريكية حين تعرضنا لهجوم، ولذلك فإن تركيزنا الآن منصبّ بالكامل على الدفاع عن شعبنا. لقد تعرضنا لهجوم. إنها حرب غير عادلة فُرضت على شعبنا، ونهجنا في مواجهتها هو الصمود والثبات والتصدي لهذا الظلم".