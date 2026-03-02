قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نعمة إنه مشي من الزمالك | الدردير يوجه رسالة مثيرة بمنشور صادم عن زيزو
مصرع 3 أشخاص في حادث بالطريق الدائرى بالقليوبية
توجيه عاجل من وزير الصحة بتقليل وقت انتظار المرضى في مركز طبي ثالث بدر
أحمد العوضي : رحمة محسن تستحق الفرصة .. وممثلة جيدة فى علي كلاي | خاص
المؤبد لقاتل صديقه بالمنوفية بسبب 200 جنيه ووالدته تطلق الزغاريد أمام المحكمة
دخول هاني شاكر العناية المركزة
الحكومة : إنشاء ستوديو مصر الرقمي لحكاية تاريخ الدولة للعالم بلغة العصر
رئيس وزراء لبنان: منع حزب الله من القيام بأي عمليات عسكرية في البلاد
إصابة 11 إسرائيليا في بئر السبع جراء قصف إيراني
50 جنيها للتأمين .. شروط قبول الطعن على الضريبة العقارية
تراويح الخانكة تنهي حياة طالب أزهري | وشهود عيان : أربعة طلعوا عليه فجأة ومش عارفين ليه
سامحيني يا غالية معرفتش أوصلك..وفاة عمة حمزة العلي
أخبار العالم

هجوم إيراني بمسيرتين يستهدف مصنعًا في قطر

هجوم بمسيرات على قطر
هجوم بمسيرات على قطر
محمد على

قالت وزارة الدفاع القطرية إن هجوما إيرانيا بمسيرتين استهدف مصنعًا ومرافق للطاقة في مدينة رأس لفان الصناعية.

كما قالت وزارة الدفاع القطرية في بيان، الاثنين، إن هجوماً بمسيرتين من إيران، استهدف أحد خزانات المياه وأيضاً مرافق للطاقة.

وجاء في البيان، أن  "دولة قطر تعرضت لهجوم بمسيرتين من الجمهورية الإيرانية، استهدفت كل من أحد خزانات المياه التابع لمصنع من مصانع مسيعيد للطاقة، والأخرى استهدفت أحد مرافق الطاقة في مدينة رأس لفان الصناعية، التابعة لقطر للطاقة، دون وقوع خسائر بشرية".

وأضافت الوزراة أنه "سيتم حصر جميع الأضرار والخسائر جراء وقوع الهجوم من قبل الجهات ذات الاختصاص".

قال المتحدث باسم قيادة خاتم الأنبياء في إيران أن القاعدة الأمريكية في علي السالم بالكويت أخرجت عن الخدمة.


كما قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي ردًا على سؤال بشأن إمكانية استئناف المفاوضات مع الحكومة الأمريكية: "كنا في مناسبتين في خضم مفاوضات مع الحكومة الأمريكية حين تعرضنا لهجوم، ولذلك فإن تركيزنا الآن منصبّ بالكامل على الدفاع عن شعبنا. لقد تعرضنا لهجوم. إنها حرب غير عادلة فُرضت على شعبنا، ونهجنا في مواجهتها هو الصمود والثبات والتصدي لهذا الظلم".

هجوم إيراني بمسيرتين مصنعًا قطر وزارة الدفاع القطرية رأس لفان الصناعية

