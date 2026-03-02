لحماية المواطن..حملات تفتيشية على الأسواق في المحافظات لضبط المخالفات والسلع الغير صالحة للاستهلاك الآدمي

تواصل الأجهزة الرقابية في المحافظات الحملات التفتيشية لضبط المخالفين والاسواق و ازالة الاشغالات و ضمان حصول المواطن على منتجات غذائية صالحة للاستهلاك الآدمي..

المنيا

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، استمرار تكثيف الحملات الرقابية بكافة مراكز ومدن المحافظة، لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط منظومة تداول السلع.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير غذاء آمن للمواطنين والحفاظ على الصحة العامة، خاصة خلال شهر رمضان المبارك وقرب حلول عيد الفطر، وما يصاحبهما من زيادة في معدلات الاستهلاك.

وفي هذا السياق، نفذت لجنة مشكلة برئاسة اللواء الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، حملة تفتيشية موسعة استهدفت الأسواق ومحال الجزارة والمخابز البلدية بمراكز المنيا وسمالوط وبني مزار وملوي، شملت عددًا من المناطق الحيوية، وأسفرت عن تحرير 28 مخالفة تموينية وصحية متنوعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.

وأسفرت الحملات عن تحرير 7 مخالفات بمدينة المنيا، تنوعت بين ضبط لحوم مذبوحة خارج السلخانة الرسمية، وضبط لحوم ومضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية.

كما تم تحرير 5 مخالفات بمركز بني مزار، و5 مخالفات بمركز سمالوط، و6 مخالفات بمركز ملوي.

وجاءت الحملات بالتعاون بين مديرية التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومديرية الطب البيطري، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وعدد من الجهات المعنية، في إطار التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية، لضبط الأسواق والتأكد من سلامة المعروض من السلع الغذائية وحماية صحة المواطنين.

الغربية

تحفظت مديرية الطب البيطرى بالغربية ،على 305 كيلو أغذية غير صالحة للاستهلاك الأدمى ومجهولة البيانات والمصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر ، مطروحة ومتداولة في الأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

حملات بيطرية

كانت الدكتورة نعمة عارف مصطفى مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد كلفت لجان تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية و الإدارات البيطرية بمراكز المحافظة، وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز ومدن المحافظة، وذلك تنسيقا مع الجهات المعنية.

ردع مخالفين

وتم رصد 305 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم غير صالح للاستهلاك الأدمى ودواجن وأسماك مدخنة " رنجة" مجهولة المصدر و البيانات وغير صالحة للاستهلاك.

مخالفات بيطرية

وتم تحريز المضبوطات وسحب عينات منها لتحليها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.

البحر الأحمر

كثّف حي شمال مدينة الغردقة حملاته الرقابية على الأسواق والمحال التجارية تزامنًا مع شهر رمضان المبارك، في إطار جهود رفع الإشغالات وإعادة الانضباط للشوارع الحيوية وتحقيق السيولة المرورية.

جاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، بشأن إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة أشكال المخالفات، خاصة خلال فترات الذروة التي يشهدها الشهر الكريم.

وأسفرت الحملة عن تحرير 10 مخالفات متنوعة، إلى جانب رفع إشغالات الطريق لـ25 محلًا تجاريًا وعدد من الباعة الجائلين، ما ساهم في تحسين حركة السير وإعادة الانضباط بعدد من الشوارع الرئيسية.

وفي سياق متصل، تمكنت اللجنة المشاركة في الحملة من ضبط نحو 80 كيلو جرامًا من اللانشون والأجبان داخل أحد محال بيع منتجات الألبان، لعدم مطابقتها للاشتراطات الصحية المقررة.

وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار الحملات الدورية للتأكد من الالتزام بالضوابط الصحية والتنظيمية حفاظًا على سلامة المواطنين.