إيران تغلق مجالها الجوي أمام جميع الطائرات

أعلن موقع Flightradar24 المتخصص في تتبع حركة الطيران، يوم الأربعاء، أن إيران قررت إغلاق مجالها الجوي أمام معظم الرحلات الجوية لفترة مؤقتة، مع استثناء الرحلات الدولية من وإلى البلاد بعد الحصول على إذن مسبق، وأوضح الموقع أن الإجراء سيستمر لمدة تزيد قليلًا عن ساعتين.

وفي وقت سابق، أصدر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، تعليمات بتعزيز الجاهزية الدفاعية في مختلف التشكيلات العسكرية، في وقت تتزايد فيه الشائعات والتقديرات بشأن هجوم أمريكي متوقع على إيران.

❌ New NOTAM just issued by Iran closing airspace to all flights except international flights to/from Iran with permission. NOTAM is valid for a little more than 2 hours.



Live view of Iranian airspace: https://t.co/8pUMTxjSkS pic.twitter.com/8GTGUZw0po — Flightradar24 (@flightradar24) January 14, 2026



وقال المتحدث باسم الجيش، العميد إيفي دافرين، إن المؤسسة العسكرية تتابع التطورات عن كثب، وإن رئيس الأركان يعقد تقييمات مستمرة للوضع، مشددا على أنه “في هذه المرحلة، لا يوجد أي تغيير في السياسة الدفاعية”.



ودعا دافرين الجمهور إلى الاعتماد على البيانات الرسمية والامتناع عن ترويج الشائعات “التي قد تثير القلق بلا مبرر”، مضيفًا أن الجيش “على أهبة الاستعداد وسيواصل العمل بمسؤولية لحماية أمن المواطنين”.



تداعيات على حركة الطيران

انعكست التقديرات الميدانية والتحليلات المتداولة حول توقيت الضربة المحتملة سريعا على قطاع الطيران، فقد أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية، مساء الأربعاء، تعليق رحلاتها الليلية من وإلى مطار بن جوريون حتى الاثنين المقبل، وتحويل جدولها إلى رحلات نهارية فقط بين 15 و19 يناير الجاري، بهدف السماح لأطقمها بالعودة إلى قواعدها دون المبيت في إسرائيل. وأوضحت الشركة أن الركاب المتأثرين سيتم نقلهم تلقائيًا إلى رحلات بديلة.



من جانبها، قالت هيئة المطارات الإسرائيلية إن حركة الطيران “تسير كالمعتاد”، لكنها دعت المسافرين إلى متابعة مستجدات شركات الطيران تحسبًا لأي تحديث.