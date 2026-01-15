قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وثائق أمريكية: واشنطن قد تمول مصنعا إسرائيليا للمركبات المدرعة بملياري دولار
ترامب: لا يمكن الاعتماد على الدنمارك في قضية جرينلاند
جيش الاحتلال يعزز جاهزيته وسط تقارير عن ضربة أمريكية محتملة لإيران
المغرب ونيجيريا يحتكمان لركلات الترجيح في نصف نهائي كأس الأمم
مخاوف أمنية.. الصين تحظر برمجيات الأمن السيبراني الأمريكية والإسرائيلية
الدوري السبب.. خالد طلعت يكشف سر خسارة منتخب مصر أمام السنغال | تفاصيل
سرب صورا لقواعد عسكرية.. اتهام جندي إسرائيلي بالتجسس لصالح إيران
أيام صعبة على الملكي.. ريال مدريد يودّع كأس الملك مبكرًا
بعد هدفه أمام مصر.. ساديو ماني يعلن موعد اعتزاله دوليا مع السنغال
انتهاء الوقت الأصلي بين المغرب ونيجيريا بالتعادل السلبي والاتجاه للأشواط الإضافية
بسبب وجود تصدعات| إخلاء 46 شقة داخل عقارين سكنيين بدمنهور في البحيرة
إنتر ميلان يسحق بولونيا 3-1 وينفرد بصدارة الدوري الإيطالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سرب صورا لقواعد عسكرية.. اتهام جندي إسرائيلي بالتجسس لصالح إيران

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
فرناس حفظي

وجهت النيابة العسكرية لائحة اتهام إلى جندي بتهم الاتصال بعميل أجنبي، وتسريب معلومات عسكرية، وانتحال شخصية، وعرقلة سير العدالة،  وقد أُلقي القبض على الجندي في سبتمبر2025، وكشف التحقيق أنه منذ يوليو من ذلك العام، كان على اتصال بمسؤولين في المخابرات الإيرانية، وبتوجيه منهم، نفذ مهام أمنية مقابل المال.

 وبحسب الشبهات، فقد نقل إلى مشغليه  الإيرانيين صورا لمواقع حساسة في إسرائيل، بما في ذلك صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو من قواعد الجيش الإسرائيلي، كما قدم معلومات عن أسلحة سرية، وأنواع الأسلحة، والذخيرة التي يستخدمها جنود الجيش الإسرائيلي ، وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض اليوم عن عقد اجتماع عاجل لفريق الأمن القومي الأمريكي لمناقشة التطورات الأخيرة بشأن إيران، في وقت يرفع فيه الجيش الإسرائيلي حالة التأهب تحسبًا لأي تصعيد محتمل.

وأفادت وسائل الإعلام العبرية بأن الجيش الإسرائيلي زاد من جاهزيته لمواجهة سيناريوهات التصعيد المختلفة، مشيرة إلى أن ذلك شمل تغييرات في نظام الدفاع الجوي ونشر بطاريات القبة الحديدية في مواقع استراتيجية.

وأشار المراسل السياسي الإسرائيلي يارون أفراهام إلى أن مصادر أمنية رفيعة المستوى ترى أن السؤال لم يعد "ما إذا" ستتحرك الولايات المتحدة عسكريًا ضد إيران، بل "متى" سيحدث ذلك.

ويأتي هذا التحرك في ظل مخاوف جهاز الأمن الإسرائيلي من أن إيران قد تستهدف إسرائيل في حال شنت الولايات المتحدة هجومًا عسكريًا، بحسب تصريحات مسؤول أمني رفيع للقناة الثانية عشرة.

النيابة العسكرية معلومات عسكرية المخابرات الإيرانية جنود الجيش الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

أول رد من التعليم على أنباء إحالة الوزير للمحاكمة الجنائية

محمد صلاح

اتفرج مجانا.. 3 قنوات تنقل مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

قاعدة العديد

أوامر لعدد من العسكريين بمغادرة قاعدة العديد بحلول مساء اليوم

مصر و السنغال

ماتش مصر والسنغال ببلاش.. القنوات المجانية الناقلة للمبارة في نصف نهائي الكان

تردد قناة الجزائرية الأرضية

مصر تواجه السنغال اليوم.. تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة للمباراة

ماني ومحمد صلاح

بـ التردد.. قنوات مجانية ومشفرة تنقل مباراة مصر والسنغال

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 8 قرارات اليوم.. تعرف عليها

ماني ومحمد صلاح

طريقة فك شفرة القناة الجزائرية الأرضية الناقلة لـ مباراة مصر والسنغال| تعرف عليها

ترشيحاتنا

البابا لاون

البابا لاون: يسوع يدعونا أصدقاءه فلا نُهمل نداء الصداقة مع الله

المدافن الصحية الامنة

وزيرة البيئة تعلن عن التسليم النهائي للمدافن الصحية الآمنة بالبحر الأحمر

عيد الآثاريين المصريين

وزير السياحة والآثار يشهد حفل عيد الآثاريين المصريين.. صور

بالصور

هوندا تغير شعارها لأول مرة منذ 25 عاما استعدادا لعصر السيارات الكهربائية| صور

شركة هوندا اليابانية
شركة هوندا اليابانية
شركة هوندا اليابانية

تدشين أصغر تويوتا سوبرا في العالم بلمسة طلابية جريئة في طوكيو| صور

أصغر نسخة مكشوفة من تويوتا GR سوبرا
أصغر نسخة مكشوفة من تويوتا GR سوبرا
أصغر نسخة مكشوفة من تويوتا GR سوبرا

طريقة عمل الوافل والمقادير الصحيحة

طريقة عمل الوافل
طريقة عمل الوافل
طريقة عمل الوافل

‏رينو فيلانت 2027 أكبر وأفخم سيارة في تاريخ العلامة

رينو فيلانت
رينو فيلانت
رينو فيلانت

فيديو

رامى إمام

رامى إمام يعلق على جدل الممثل الأعلى أجرا: هزار ومنافسة شريفة .. فيديو

ويزو بشكل جديد

محدش عرفها .. ظهور مفاجئ لويزو بعد فقدانها الشديد للوزن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد