المغرب تفاجئ مشجع الليزر بإجراء صادم قبل مواجهة مصر والسنغال
عضو المجلس الوطني الفلسطيني: مصر تقود الإرادة العربية لتحقيق السلام في غزة
تحول حاسم.. باحث: تصنيف الإخوان جماعة إرهابية ينقل واشنطن من الاحتواء إلى المواجهة
ماتش مصر والسنغال.. اتفرج ببلاش على القنوات الناقلة مجانا
خالد الجندي: وصف النبي بعبده في سورة الإسراء تكريم وتشريف
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح في هذه المناطق
الجيش السوداني: حققنا نجاحات ميدانية في جنوب كردفان ودمرنا معدات ميليشيا الدعم السريع
ماتش مصر والسنغال ببلاش.. القنوات المجانية الناقلة للمبارة في نصف نهائي الكان
صلاح عبد العاطي: الاحتلال الإسرائيلي ما زال العائق الرئيسي أمام استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار
اتفرج مجانا.. 3 قنوات تنقل مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
الجيش السوري يوجه نداءا عاجلا لمواطنيه في حلب.. تفاصيل
مش خايفين.. أول تعليق من الأسطورة حسن شحاته علي مواجهة مصر والسنغال
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

عراقجي يحذر إسرائيل من جر الولايات المتحدة إلى حرب مع إيران

عباس عراقجي- وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي- وزير الخارجية الإيراني
هاجر رزق

نشر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، تحذيرا عبر منصة "إكس" من استمرار ما وصفه بالمحاولات الإسرائيلية لجر الولايات المتحدة إلى حرب مباشرة مع إيران.

وقال الوزير في منشوره: "إسرائيل حاولت دائما جر أمريكا إلى حرب بالنيابة عنها. لكن هذه المرة، وبشكل مدهش، تقول الجزء المخفي من كلامها بصوت عال".

وأضاف، في إشارة إلى الاضطرابات الداخلية السابقة: "الآن وقد غرقت شوارعنا بالدماء، تعلن إسرائيل بصراحة وبفخر أنها زودت المحتجين بأسلحة نارية وأن هذا هو سبب سقوط مئات القتلى".

وختم منشوره بتوجيه رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلاً: "يجب أن يعرف الرئيس ترامب الآن أين يتوجه لوقف إراقة الدماء".

يسون خيمينيز

الحلم تحقق.. فنان شهير يلقى حتفه في الجو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

