الخارجية الأمريكية توقف إصدار التأشيرات لمواطني 75 دولة

أفادت فوكس نيوز أن الخارجية الأمريكية أوقفت إصدار التأشيرات لمواطني 75 دولة بينها إيران والعراق واليمن والصومال.

في سياق أخر ؛ طالبت وزارة الخارجية الأمريكية الرعايا الأمريكيين بمغادرة إيران برا من تركيا أو أرمينيا.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يعلم ما سيكون عليه الرد المحتمل على إيران، لكنه يؤكد أنه لم يتخذ قرارًا بعد.

وقال الرئيس الأمريكي إنه بحاجة إلى الحصول على إحاطة دقيقة حول الوضع في إيران وعدد القتلى في وقت لاحق اليوم.

وحثّ ترامب، أمس الثلاثاء، الإيرانيين على مواصلة الاحتجاجات وتذكر أسماء من يسيئون معاملتهم، مؤكداً أن المساعدة قادمة، في الوقت الذي كثفت فيه المؤسسة الدينية الإيرانية حملتها القمعية ضد أكبر المظاهرات منذ سنوات.

رسائل ترامب للإيرانيين

وقال ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال": "أيها الوطنيون الإيرانيون، واصلوا الاحتجاجات - سيطروا على مؤسساتكم!!!... المساعدة قادمة"، دون أن يوضح ماهية هذه المساعدة، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

