وسط تصاعد الاحتجاجات.. الخارجية الأمريكية تحث رعاياها على مغادرة إيران فورا

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، فجر اليوم الثلاثاء، تنبيها أمنيا بشأن إيران، وحثت رعاياها على النظر في المغادرة برا عبر أرمينيا أو تركيا بسبب الاحتجاجات والتطورات التي تشهدها إيران.





وقالت الخارجية في الإنذار إن الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران تتصاعد، ولا تزال التدابير الأمنية تزداد شراسة وإغلاق الطرق واضطرابات وسائل النقل العام وانقطاع الإنترنت ما زال مستمرا.

ولفتت إلى أنه إذا وجد الأمريكيون طريقا آمنا، عليهم مغادرة إيران برا إلى أرمينيا أو تركيا.

وذكرت أنه يجب على المواطنين الأمريكيين توقع استمرار انقطاع الإنترنت، والتخطيط لوسائل اتصال بديلة.

وأفادت في تنبيهها بأن شركات الطيران تواصل تقييد أو إلغاء الرحلات الجوية من وإلى إيران، مع تعليق العديد من الخدمات حتى يوم الجمعة 16 يناير.

وأوضحت أنه يجب على مزدوجي الجنسية الأمريكيين الإيرانيين الخروج من إيران بجوازات سفر إيرانية، مؤكدة أن الحكومة الإيرانية لا تعترف بازدواج الجنسية وستعامل الأمريكيين الإيرانيين مزدوجي الجنسية فقط كمواطنين إيرانيين.

وشددت في تنبيهها الأمني على أن المواطنين الأمريكيين يتعرضون لخطر كبير من الاستجواب والاعتقال والاحتجاز في إيران، مبينة أن إظهار جواز سفر أمريكي أو إظهار صلات بالولايات المتحدة يمكن أن يكون سببا كافيا تتذرع به السلطات الإيرانية لاحتجاز شخص ما.