مستعدون لأي سيناريو.. الاحتلال الإسرائيلي يعلق على احتجاجات إيران

قال المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي في بيان مساء الاثنين، إن الاحتجاجات في إيران شأن داخلي وأنهم يواصلون إجراء تقييم للوضع وسيطلعون الجمهور عن كل تغيير فور حصوله.



وذكر المتحدث باسم الجيش أنه "في الأيام الأخيرة تم ترويج إشاعات كثيرة نظرا للوضع في إيران".

وأضاف: "مثلما أوضحنا في الماضي يبقى الجيش مستعدا دفاعيا وفي حالة جاهزية للتعامل مع سيناريوهات مفاجئة إذا لزم الأمر".

وطلب المتحدث باسم المؤسسة العسكرية الإسرائيلية من الجمهور عدم الانسياق والانجرار وراء الشائعات المنتشرة على خلفية التوتر المتعلق بإيران، ودعا لعدم الترويج لها.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي قال الأحد في إحاطة للمراسلين العسكريين، إنه يتابع التطورات في إيران في ظل الاحتجاجات المستمرة هناك، مشيرا إلى أنه أجرى سلسلة من جلسات تقييم الوضع برئاسة رئيس الأركان آيال زامير، وأن الجيش يحافظ على "حالة جهوزية دفاعية".