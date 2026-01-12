المغرب والولايات المتحدة الأمريكية تبحثان تعزيز الشراكة الإستراتيجية

استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، اليوم الاثنين، مساعد نائب وزير الدفاع الأمريكي للشؤون الإفريقية، بريان ج. إليس، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية على رأس وفد رفيع المستوى.

وأوضحت إدارة الدفاع الوطني المغربية ، في بيان بهذا الشأن ، أن المسؤولين أشادا ، خلال اللقاء ، بالروابط العريقة الممتازة التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وبالمستوى الرفيع للتعاون العسكري الثنائي.

كما جددا التأكيد على التزامهما المشترك بتعزيز الشراكة الاستراتيجية المغربية - الأمريكية، التي تجسدت من خلال خارطة الطريق للتعاون في مجال الدفاع 2020-2030، الموقعة في أكتوبر 2020 بالرباط.

كما أبرز لوديي مختلف مبادرات التعاون “جنوب - جنوب” والاندماج الإقليمي، التي تم إطلاقها تحت قيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس ، والتي جعلت من المملكة المغربية فاعلا رئيسيا للاستقرار ومصدرا للسلم والأمن تجاه بلدان الجوار.

من جهته، أبرز المسؤول الأمريكي الدور الذي يضطلع به المغرب، باعتبارها فاعلا محوريا للاستقرار في مواجهة مختلف التحديات والرهانات التي تطبع الأمن الإقليمي، وكذا عزمها على قيادة استراتيجيات الإصلاح وإشعاع المملكة المغربية كدولة رائد للاستقرار والسلم لجوارها.

