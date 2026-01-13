قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تؤثر في أسرتي وأولادي.. علي محمد علي يعلق على موجة الانتقادات الأخيرة
جثة متفحمة تثير الغموض أعلى محور كمال عامر بجوار المونوريل
عقب تراجعه.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13-1-2025
لإحياء سنة النبي قبل النوم.. 5 أعمال إذا فعلتها تؤجر عليها
بقوة 279 حصانًا.. مواصفات إنفينيتي QX60 الرياضية 2026
بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. موعد انتهاء العاصفة الترابية
بعد هطول الأمطار.. كيف تتعامل كفر الشيخ مع تقلبات الطقس؟
مفاجأة.. باريس إف سي يُقصي باريس سان جيرمان من كأس فرنسا
ميكالي يتحدث عن تدريب الزمالك: شرف كبير وتقدير لمسيرتي
خاص| مهلة شهر لتصحيح المسار.. لؤي دعبس: اتحاد الملاكمة منقسم وسنتوجه للوزير قبل سحب الثقة
مستعدون لأي سيناريو.. الاحتلال الإسرائيلي يعلق على احتجاجات إيران
أمطار غزيرة على دمياط.. وتوقف حركة الصيد لحين استقرار الطقس
أخبار العالم

مئات من ضباط الهجرة الأمريكيين يتجهون إلى مينيابوليس مع تصاعد التوتر والاحتجاجات

ملك ريان

أعلنت السلطات الأمريكية عن حشد مئات من ضباط الهجرة والجمارك في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية عقب مقتل امرأة خلال عملية نفذها عناصر تابعون لإدارة الهجرة. 

وذكرت وزارة الأمن الداخلي أن التعزيزات الجديدة تأتي بهدف حماية الموظفين الفيدراليين واستمرار تنفيذ مهام إنفاذ قوانين الهجرة، في وقت تشهد فيه المدينة توتراً متزايداً واحتجاجات غاضبة واسعة النطاق ..  وكانت الواقعة قد أثارت جدلاً كبيراً بعدما أطلق أحد ضباط الهجرة النار على سيدة تبلغ من العمر 37 عاماً أثناء محاولة توقيف، حيث قالت السلطات إن الضابط تصرف دفاعاً عن النفس بعدما شعَر بتهديد، بينما شكك محتجون ونشطاء حقوقيون في الرواية الرسمية، مستندين إلى مقاطع مصورة وشهادات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

 ومع انتشار الدعوات للتظاهر، خرج آلاف المحتجين إلى شوارع مينيابوليس مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن الحادث ووقف عمليات الهجرة الفيدرالية داخل المدينة، معتبرين أن وجود قوات الهجرة يمثل تصعيداً خطيراً ويزيد من الاحتقان داخل المجتمع.

 في المقابل، أكدت الحكومة الفيدرالية أنها لن تتراجع عن تنفيذ القانون، مشددة على أن استهداف عناصر إنفاذ القانون أو عرقلة عملهم لن يُسمح به، بينما حذرت السلطات المحلية من أن إرسال المزيد من القوات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة بدل احتوائها. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة انقساماً واسعاً حول سياسات الهجرة واستخدام القوة من قبل الأجهزة الفيدرالية، ما ينذر بمزيد من التوترات والاحتجاجات خلال الفترة المقبلة

