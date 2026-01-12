إيران فوق البركان | ترامب يعتزم شن هجوم جوي ضد طهران.. وإسرائيل تترقب

من المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعًا مع كبار مسؤولي إدارته يوم الثلاثاء لمناقشة مسارات العمل المحتملة بشأن إيران. ووصف عدد من المسؤولين الأمريكيين الاجتماع بأنه "هام".

قصف جوي ضد إيران

وقال أحد المسؤولين لصحيفة وول ستريت جورنال: “يريد ترامب الاطلاع على الخطط والمقترحات النهائية بشأن ما يمكن فعله لمساعدة المتظاهرين”.

ويُرجّح المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون والأوروبيون أن ترامب قد قرر مساعدة المتظاهرين واتخاذ إجراء. ويبقى السؤالان المطروحان هما: "كيف؟" و"متى؟".

وقال مسؤول للصحيفة: "لن يكون الإجراء المتخذ بالضرورة عسكريًا".

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز يوم الاثنين أن : "ترامب لا يخشى استخدام القوة العسكرية، لكنه يُفضّل حلًا دبلوماسيًا".

وأضافت ليفيت: "الضربات الجوية أحد الخيارات" التي يدرسها ترامب للتدخل في إيران، موضحة أن ترامب يُبقي جميع الخيارات مطروحة.

وقالت ليفيت: "الضربات الجوية أحد الخيارات. الرئيس يفضل الدبلوماسية دائمًا. يريد دراسة الرسائل الواردة من إيران، لكنه مستعد لأي شيء"، مضيفًا أن "الرسائل التي يرسلها النظام الإيراني إلينا سرًا تختلف عن تلك التي يوجهها علنًا".

قمع الاحتجاجات في إيران

ويُرجّح أن النظام الإيراني يسعى لقمع الاحتجاجات خلال الـ ٢٤ إلى ٤٨ ساعة القادمة.

وقد عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعًا لمناقشة الملف الإيراني يوم الاثنين.

وفي إسرائيل، ثمة قلق بشأن إمكانية الحوار بين إدارة ترامب والإيرانيين، وتُعتبر الاحتجاجات - إلى جانب الدعم الأمريكي المحتمل لها - خطوةً قد تُسهم في إسقاط النظام الإسلامي.

وتمتنع إسرائيل حاليًا عن التعليق علنًا على التطورات في طهران، تاركةً بذلك زمام المبادرة في هذا الملف لإدارة ترامب.