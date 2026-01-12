قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار التوك شو| رسالة عاجلة من لميس الحديدي.. وطلب لـ أحمد موسى على الهواء.. وتحذيرات الأرصاد
وزير الإنتاج الحربي: جذب الاستثمارات وتوطين التكنولوجيا على رأس أولوياتنا
قفزات قوية .. مفاجاة في أسعار الذهب في مصر
الإسعاف نقلت شيرين فين؟.. تامر أمين يكشف المستور عن حالة شيرين ومنير وهاني شاكر
نوة الفيضة الكبرى.. هطول أمطار غزيرة على مدن وقرى كفر الشيخ| شاهد
ليفربول يكتسح بارنسلي برباعية ويتأهل للدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي
«أونلاين».. خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 مجانًا
السيد القصير: مجلس النواب الحالي نموذج متنوع يعكس توجهات الجمهورية الجديدة
بسبب طريقة التعامل.. تفاصيل تقدم سلوى عثمان بشكوى ضد مخرجة أب ولكن
نتنياهو يطلب إنهاء جلسة محاكمته بتهم الفساد مبكرا بعد تلقيه ظرفا مغلقا
بالقانون.. إجازة وضع مدفوعة للأم العاملة وضوابط صارمة للتبليغ وعقوبات رادعة للمخالفين
أخبار العالم

إيران فوق البركان | ترامب يعتزم شن هجوم جوي ضد طهران.. وإسرائيل تترقب

ترامب ونتنياهو
ترامب ونتنياهو

من المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعًا مع كبار مسؤولي إدارته يوم الثلاثاء لمناقشة مسارات العمل المحتملة بشأن إيران. ووصف عدد من المسؤولين الأمريكيين الاجتماع بأنه "هام".

قصف جوي ضد إيران

وقال أحد المسؤولين لصحيفة وول ستريت جورنال: “يريد ترامب الاطلاع على الخطط والمقترحات النهائية بشأن ما يمكن فعله لمساعدة المتظاهرين”.

ويُرجّح المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون والأوروبيون أن ترامب قد قرر مساعدة المتظاهرين واتخاذ إجراء. ويبقى السؤالان المطروحان هما: "كيف؟" و"متى؟".

وقال مسؤول للصحيفة: "لن يكون الإجراء المتخذ بالضرورة عسكريًا".

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز يوم الاثنين أن : "ترامب لا يخشى استخدام القوة العسكرية، لكنه يُفضّل حلًا دبلوماسيًا".

وأضافت ليفيت: "الضربات الجوية أحد الخيارات" التي يدرسها ترامب للتدخل في إيران، موضحة أن ترامب يُبقي جميع الخيارات مطروحة. 

وقالت ليفيت: "الضربات الجوية أحد الخيارات. الرئيس يفضل الدبلوماسية دائمًا. يريد دراسة الرسائل الواردة من إيران، لكنه مستعد لأي شيء"، مضيفًا أن "الرسائل التي يرسلها النظام الإيراني إلينا سرًا تختلف عن تلك التي يوجهها علنًا".

قمع الاحتجاجات في إيران

ويُرجّح أن النظام الإيراني يسعى لقمع الاحتجاجات خلال الـ ٢٤ إلى ٤٨ ساعة القادمة.

وقد عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعًا لمناقشة الملف الإيراني يوم الاثنين.

وفي إسرائيل، ثمة قلق بشأن إمكانية الحوار بين إدارة ترامب والإيرانيين، وتُعتبر الاحتجاجات - إلى جانب الدعم الأمريكي المحتمل لها - خطوةً قد تُسهم في إسقاط النظام الإسلامي.

وتمتنع إسرائيل حاليًا عن التعليق علنًا على التطورات في طهران، تاركةً بذلك زمام المبادرة في هذا الملف لإدارة ترامب.

