غموض داخل السفارة الروسية بقبرص.. العثور على جثة دبلوماسي ومنع الشرطة من التحقيق

أعلنت السفارة الروسية في قبرص، يوم الاثنين، عن وفاة أحد موظفيها الأسبوع الماضي، وتشير تقارير إعلامية محلية إلى أن سبب الوفاة هو الانتحار.

جثة دبلوماسي في السفارة الروسية

وفي بيان لها، قالت السفارة إن موظفًا يُدعى أ. ف. بانوف توفي في الثامن من يناير ، واصفةً وفاته بأنها "مأساة شخصية عميقة لعائلته وأحبائه"، بحسب ما أفادت به صحيفة موسكو تايمز.

ولم تكشف البعثة الدبلوماسية عن سبب وفاة بانوف، واكتفت بالقول إن العمل جارٍ لإعادة جثمانه إلى روسيا.

وذكرت وسائل إعلام قبرصية، نقلاً عن مصادر شرطية لم تسمها، أن الدبلوماسي شنق نفسه في مكتبه.

ويُزعم أن بانوف ترك رسالة انتحار، لكن السفارة الروسية لم تُطلع الشرطة عليها، وقالت إنها سترسلها إلى موسكو للمراجعة.

وأفادت التقارير أن الطاقم الدبلوماسي منع المحققين المحليين من دخول السفارة لمعاينة مكان انتحار بانوف المزعوم.

ووفقًا لمصادر لم تسمها، سُلمت جثته إلى الشرطة داخل فناء السفارة.

فقدان رجل أعمال روسي في قبرص

جاءت وفاة الدبلوماسي بعد يوم من الإبلاغ عن فقدان رجل الأعمال الروسي فلاديسلاف باومغيرتنر، الرئيس التنفيذي السابق لشركة الأسمدة "أورالكالي"، في قبرص.

وقد أطلق السلطات المحلية والمتطوعون عملية بحث عن باومغيرتنر يوم الأحد.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت هناك أي صلة بين وفاة بانوف واختفاء باومغيرتنر.

وقالت الشرطة إنه لا توجد أي دلائل فورية على وجود شبهة جنائية في اختفاء باومغيرتنر.