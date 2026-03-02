المباريات المتبقية للزمالك والأهلي وبيراميدز وسيراميكا في المرحلة الأولى بالدوري

تتواصل منافسات المرحلة الأولى من الدوري، وسط صراع قوي على المراكز المتقدمة، حيث تنتظر الأندية الكبرى مواجهات حاسمة خلال الأيام المقبلة.

مباريات الزمالك المتبقية في الدوري

يخوض الزمالك مباراتين قبل ختام المرحلة الأولى:

أمام الاتحاد السكندري يوم 6 مارس

أمام إنبي يوم 11 مارس

مباريات الأهلي المتبقية في الدوري

ويتبقى للأهلي مواجهتان:

أمام المقاولون العرب يوم 5 مارس

أمام طلائع الجيش يوم 9 مارس

مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري

أما بيراميدز فيستعد لخوض مباراتين:

أمام حرس الحدود يوم 5 مارس

أمام البنك الأهلي يوم 9 مارس

مباراة سيراميكا كليوباترا المتبقية في الدوري

ويخوض سيراميكا كليوباترا مواجهة واحدة:

أمام البنك الأهلي يوم 5 مارس

وتحمل هذه المواجهات أهمية كبيرة في تحديد ملامح جدول الترتيب قبل الانتقال إلى المرحلة التالية من المنافسات.