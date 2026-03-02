ميدو جابر يخضع لفحوصات طبية بسبب العضلة الخلفية

يخضع ميدو جابر لاعب النادي المصري لفحوصات طبية اليوم، بعد شعوره بآلام فى العضلة الخلفية، حرمته من استكمال مباراة المصري وإنبي في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة 20 من عمر بطولة الدوري.

وأصدر مجلس إدارة النادي المصري بيانًا رسميًا أعرب فيه عن استيائه الشديد مما وصفه بالأخطاء التحكيمية الجسيمة التي شهدتها مباراته الأخيرة أمام إنبي، قائلا: “إن القرارات التي اتخذها الحكم حمادة القلاوي كان لها تأثير مباشر على مجريات اللقاء ونتيجته".

احتجاج على قرارات تحكيمية

وأوضح البيان، أن النادي يحتج بشكل قاطع على ما اعتبره “مهازل تحكيمية” أضرت بالفريق، مشيرًا إلى أن الأخطاء تكررت بصورة أثارت علامات الاستفهام لدى الجماهير والمتابعين.

وشددت إدارة المصري، على أن تلك القرارات أخلّت بمبدأ العدالة داخل الملعب، وأفقدت المباراة توازنها الطبيعي، في ظل تجاهل واضح لبعض المخالفات المؤثرة.

دعوة لتدخل اتحاد الكرة

وطالب النادي المصري، الاتحاد المصري لكرة القدم، بسرعة التدخل، وفتح تحقيق عاجل في الواقعة؛ حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية، وضمان سير المنافسة بشكل عادل ونزيه.

وأكد البيان، أن استمرار مثل هذه الأخطاء دون محاسبة؛ يهدد نزاهة المسابقة، ويؤثر سلبًا على سمعة الكرة المصرية.

التأكيد على المنافسة الشريفة

وشدد النادي على تمسكه الكامل بالمنافسة الشريفة داخل المستطيل الأخضر، ورفضه القاطع لأي ممارسات قد تمس عدالة التحكيم، مشيرا إلى أن “ما يحدث يثير القلق بشأن وجود مصالح شخصية قد تؤثر على بعض القرارات، وهو أمر- بحسب البيان - أصبح واضحًا للجميع، ويستوجب الوقوف بحزم أمامه”.

وأكد النادي المصري على ثقته في قدرة الجهات المسؤولة على تصحيح المسار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات؛ لضمان حماية حقوق الأندية، وتحقيق العدالة بين جميع أطراف اللعبة.