خيركم سابق| السيدة المسنة عفاف: بيعت السرير بتاعي عشان أشتري كفن
عاجل | سماع دوي انفجارات داخل مطار بغداد الدولي
وزير الخارجية الإيراني: سنستخدم كل قدراتنا لمواجهة إسرائيل وأمريكا
بعد العذاب .. رامز جلال يشارك صورة جديدة من حلقة دياب
لا يريد العمل معها.. دياب يثير الجدل بحديثه عن غادة عبدالرازق والعلاج النفسي
بعد موجة الأمطار .. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الساعات القادمة
هل يجوز للمرأة الصلاة على الكرسي «من باب الستر» فقط؟.. رد حاسم من د. علي جمعة
استاد الملك فهد يستضيف نهائي كأس آسيا 2027
دعاء ليلة 13 رمضان.. كلمات تريح القلب من كل ضيق وتفرج كرب المكروبين
الأمين العام لـ الناتو: الضربات الإسرائيلية والأمريكية لإيران مهمة لتقويض قدرتها النووية
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. بشرى سارة للموظفين قبل عيد الفطر
من الصواريخ إلى النووي.. ترامب يكشف المحاور الأربعة للحرب ضد إيران
إزاي أعرف أن الابتلاء رضا من ربنا؟ إمام السيدة زينب يجيب

محمد شحتة

وجه الطفل أحمد، سؤالا إلى الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام مسجد السيدة زينب، يقول: ازاي أعرف ان الابتلاء رضا من ربنا؟

أجاب الدكتور أحمد عصام فرحات، على السؤال، خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم» على قناة صدى البلد، بأن المسلم لو تعامل مع البلاء بالرضا والشكر والصبر على البلاء، فهذا يعتبر رضا من الله لأنه يقربك من الله ويزيد الإيمان.

وأشار إلى أن سيدنا يعقوب قال "فصبر جميل" والصبر الجميل هو الصبر الذي بلا شكوى إلى مخلوق، وإذا جزع الإنسان ولم يصبر ولم يحسن التعامل مع البلاء فهذا علامة عدم رضا من الله على الإنسان.

وأوضح أحمد عصام فرحات، أنه حسب تعامل الإنسان مع البلاء يكون من خلاله علامة الرضا أو السخط أو العقاب.

اتنين غيرنا الحلقة 13.. آسر ياسين في ورطة بسبب دينا الشربيني

سعر ميتسوبيشي اكليبس كروس 2018 المستعملة| صور

5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي.. أسرار بسيطة تخليها طرية ومليانة عصارة

أرخص 5 سيارات كهربائية 2026 بمصر.. تعرف عليها

