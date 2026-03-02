إزاي أعرف أن الابتلاء رضا من ربنا؟ إمام السيدة زينب يجيب

وجه الطفل أحمد، سؤالا إلى الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام مسجد السيدة زينب، يقول: ازاي أعرف ان الابتلاء رضا من ربنا؟

أجاب الدكتور أحمد عصام فرحات، على السؤال، خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم» على قناة صدى البلد، بأن المسلم لو تعامل مع البلاء بالرضا والشكر والصبر على البلاء، فهذا يعتبر رضا من الله لأنه يقربك من الله ويزيد الإيمان.

وأشار إلى أن سيدنا يعقوب قال "فصبر جميل" والصبر الجميل هو الصبر الذي بلا شكوى إلى مخلوق، وإذا جزع الإنسان ولم يصبر ولم يحسن التعامل مع البلاء فهذا علامة عدم رضا من الله على الإنسان.

وأوضح أحمد عصام فرحات، أنه حسب تعامل الإنسان مع البلاء يكون من خلاله علامة الرضا أو السخط أو العقاب.