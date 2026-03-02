طلعت يوسف يعلق على التصرف المفاجئ لنجم الزمالك: يدخل موسوعة جينيس

علق طلعت يوسف، المدير الفني السابق لنادي الاتحاد السكندري، على تصرف الأنجولي شيكو بانزا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتركه الملعب خلال مباراة زد، في بطولة الدوري.

وقال طلعت يوسف، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «أون سبورتس2»: "تصرف شيكو بانزا، غير معتاد في ملاعب العالم، محصلتش قبل كده، دي نادرة من النوادر اللي صعب جدًا حد يعملها، دي تدخل موسوعة جينيس".

وأضاف: "تصرف شيكو بانزا، غير معتاد، رد الفعل على هذا التصرف، احتاج لتفكير كبير جدًا من الجهاز المسؤول، سواء من عبد الناصر محمد، مدير الكرة أو معتمد جمال، المدير الفني".

وتابع: "أتصور، إن كان هناك اتفاق بين معتمد جمال وعبد الناصر محمد، أن يتولى عبد الناصر، إدارة هذا الموقف".

وواصل: "عبد الناصر محمد، عنده من الخبرات اللي تخليه ياخد قرارت يحافظ بيها على الفرقة وفي نفس الوقت يحافظ على الانضباط داخل الفريق".

وختم: "لعيبة الزمالك حافظة شخصية شيكو بانزا، أنه خارج السيطرة، لو أنا مدير فني، هيسيب مدير الكرة يتعامل مع هذا الملف".