أمير هشام بعد فوز الزمالك: صدارة مستحقة للفريق

أشاد الإعلامي امير هشام بأداء النادي الزمالك أمام بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز.

وكتب هشام من خلال حسابه الشخصي اكس :" فوز وصدارة مستحقة جداً لنادي الزمالك بعد مباراة ممتعة امام بيراميدز

‏اصرار وروح كبيرة جداً لو كمل الفريق بيهم هيكون المرشح الاول للفوز بالدوري وبدعم جمهوره الرائع

‏مباراة مميزة من ناصر منسي و عبد الله السعيد وبيزيرا

‏معتمد جمال نجم فوق العادة ادارة فنية مميزة جداً للمباراة

‏ماتش كان حلو والدوري ممتع جداً جداً

حقق نادي الزمالك الفوز على فريق بيراميدز بنتيجة 1-0، على ستاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.