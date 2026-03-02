أمير هشام بعد فوز الزمالك: صدارة مستحقة للفريق

أشاد الإعلامي امير هشام بأداء النادي الزمالك أمام بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز.
وكتب هشام من خلال حسابه الشخصي اكس :" فوز وصدارة مستحقة جداً لنادي الزمالك بعد مباراة ممتعة امام بيراميدز
اصرار وروح كبيرة جداً لو كمل الفريق بيهم هيكون المرشح الاول للفوز بالدوري وبدعم جمهوره الرائع
مباراة مميزة من ناصر منسي و عبد الله السعيد وبيزيرا
معتمد جمال نجم فوق العادة ادارة فنية مميزة جداً للمباراة
ماتش كان حلو والدوري ممتع جداً جداً
حقق نادي الزمالك الفوز على فريق بيراميدز بنتيجة 1-0، على ستاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.