قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الآثار يستعرض أمام النواب خطة الوزارة في الترويج السياحي الفترة المقبلة
أعضاء جدد وتحديث بيانات |آخر كواليس استعدادات امتحانات الثانوية العامة 2026
إيران تعلن تدمير القنصلية الأمريكية بالعراق وقاعدة عسكرية بالبحرين
آخر تحديث.. أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين
الأردن يتعامل مع 115 بلاغًا عن سقوط شظايا وأجسام غير معروفة
جيش الاحتلال: الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أصبح هدفا للتصفية
وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بضربات موجعة لـ"حزب الله"
أمي عيانة.. قرار بشأن عاطل تحـ.رش بممرضة استدرجها لرعاية والدته
هل نوم الصائم نهار رمضان كله مباح أم يفسده؟.. الإفتاء: بشرط واحد
الجيش الإسرائيلي: حزب الله فتح النار علينا وسيدفع ثمنا كبيرا
الجيش الإيراني: استهدفنا سفنا حربية شمال المحيط الهندي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على بيراميدز

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام

يستعد نادي الزمالك لاستكمال مسيرة الانتصارات التي بدأها مع معتمد جمال في بطولة الدوري المصري للابتعاد بصدارة جدول الترتيب.

ويواجه فريق الزمالك منافسه الاتحاد السكندري يوم 6 مارس الجاري ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري على ستاد القاهرة الدولي.

وتقام مباراة الزمالك ضد الاتحاد في تمام الساعة التاسعة والنصف وتذاع عبر قناة أون سبورت.

فوز الزمالك ضد بيراميدز

حقق نادي الزمالك الفوز على فريق بيراميدز بنتيجة 1-0، على ستاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل حسام عبد المجيد هدف الزمالك في الدقيقة 60 من ركلة جزاء بعد ان احتسبها الحكم محمود بسيوني لصالح ناصر منسي بعد خطأ من احمد سامي مدافع بيراميدز في تمرير الكرة لأحمد الشناوي حارس مرماه ليعرقل منسي ليحتسبها الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

ويحتل نادي الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 40 نقطة فيما جاء بيراميدز في المركز الثاني برصيد 37 نقطة بالتساوي مع الأهلي صاحب المركز الثالث.

نادي الزمالك الزمالك الدوري المصري معتمد جمال فريق الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنيامين نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو.. صاروخ يستهدف اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر وشعر بها سكان القاهرة

المتهمان

جوز عمتها صورها .. القبض على صاحبة فيديو للصلاة بملابس خادشة

أرشيفية

وسائل إعلام عبرية: سقوط صاروخ إيراني قرب مقر اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي في القدس

أرشيفية

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

الدواجن والبيض

ارتفاع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

مهيب عبد الهادي

بعد الفوز على بيراميدز.. مهيب عبد الهادي يزف خبرا سارا للاعبي الزمالك

سعر الذهب في مصر

بعد هدوء حذر.. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

سقوط طائرات أمريكية

اعتراف مسئول في القيادة المركزية بسقوط طائرة أمريكية بالكويت

أرشيفية

القناة 12 الإسرائيلية: حزب الله أطلق 15 صاروخا و8 مسيّرات من لبنان

تركي ال الشيخ يزور انغام فى منزلها

عزومة فطير مشلتت.. تركي آل الشيخ في زيارة خاصة لـ أنغام

بالصور

كيا تطرح سيارة تيلورايد الهجينة موديل 2027

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

تسريب صور سيارة كورفيت C8 الجديدة بهيكلها العريض

كورفيت C8
كورفيت C8
كورفيت C8

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد