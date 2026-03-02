موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على بيراميدز

يستعد نادي الزمالك لاستكمال مسيرة الانتصارات التي بدأها مع معتمد جمال في بطولة الدوري المصري للابتعاد بصدارة جدول الترتيب.

ويواجه فريق الزمالك منافسه الاتحاد السكندري يوم 6 مارس الجاري ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري على ستاد القاهرة الدولي.

وتقام مباراة الزمالك ضد الاتحاد في تمام الساعة التاسعة والنصف وتذاع عبر قناة أون سبورت.

فوز الزمالك ضد بيراميدز

حقق نادي الزمالك الفوز على فريق بيراميدز بنتيجة 1-0، على ستاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل حسام عبد المجيد هدف الزمالك في الدقيقة 60 من ركلة جزاء بعد ان احتسبها الحكم محمود بسيوني لصالح ناصر منسي بعد خطأ من احمد سامي مدافع بيراميدز في تمرير الكرة لأحمد الشناوي حارس مرماه ليعرقل منسي ليحتسبها الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

ويحتل نادي الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 40 نقطة فيما جاء بيراميدز في المركز الثاني برصيد 37 نقطة بالتساوي مع الأهلي صاحب المركز الثالث.